Diebstahl Audi in Gevelsberg gestohlen

Gevelsberg. In Gevelsberg haben Unbekannte am Sonntag einen Audi gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise. Eine Beschreibung des Autos befindet sich im Text.

Audi von Feuerwehrgelände gestohlen: Am Sonntag entwendeten Unbekannte in der Körnerstraße einen schwarzen Audi A4 Avant. Das Fahrzeug war am Sonntag zwischen 4.20 und 6.30 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr geparkt.

Das Fahrzeug hat folgende Daten: 2.0 TDI mit 150 PS, Automatikgetriebe S-Line Ausstattung, Kilometerstand 23.800; Erstzulassung : 05/2019. Der Wagen verfügt über ein Keyless-Go-System.