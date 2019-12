Neben den hauptamtlichen Kräften besteht die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gevelsberg aus drei Löschzügen.

Diese sind in der Hauptwache, der Wache Ost in Berge und der Wache Nord in Silschede beheimatet.

Dazu kommen die Bambini-Feuerwehr, die Jugendfeuerwehr und die Ehrenabteilung.