Auffahrunfall in Ennepetal: Kradfahrer prallen aufeinander

Ein Unfall auf der Hagener Straße sorgte nicht nur für zwei verletzte Kradfahrer, sondern auch für eine Sperrung der Straße und Verspätungen im Linienverkehr.

Das ist passiert: Ein 55-jähriger Recklinghäuser Kradfahrer und sein 16-jähriger Sohn, ebenfalls als Kradfahrer, befuhren am Freitag gegen 17 Uhr hintereinander die Hagener Straße in Richtung Ennepetal. In Höhe der Haltestelle „Hasperbach Mühle“ fuhr zeitgleich ein Linienbus aus der Haltebucht an und sortierte sich in den fließenden Verkehr. Bedingt hierdurch hielten hintereinander ein unbeteiligter Pkw-Führer und im Anschluss der 55-jährige Kradfahrer an. Sein Sohn übersah den Anhaltevorgang und fuhr auf. Beide stürzten zu Boden und verletzten sich leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 1900 Euro.

Die hinzugerufene Feuerwehr betreute die beiden Recklinghäuser bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Abstreuung der Verkehrsfläche wurde die Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt. Die Fahrgäste des Busses konnten ihre Fahrt nach Beendigung des Einsatzes fortsetzen. Es waren der Löschzug eins, die Löschgruppe Voerde und die Hauptwache mit insgesamt 23 Einsatzkräften vor Ort. Der Löschzug eins stellte zusätzlich den Grundschutz sicher. Der Einsatz endete um 18 Uhr.

