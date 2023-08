Die Polizei im Einsatz (Symbolfoto). Bei einem Unfall in Schwelm am Samstag hat es eine verletzte Person gegeben.

Verkehr Auffahrunfall in Schwelm: Autofahrerin verletzt

Schwelm. In Schwelm hat es am Samstag einen Auffahrunfall gegeben. Dabei hat sich eine Person Verletzungen zugezogen.

Eine 39-jährige Frau aus Hagen ist am Samstag gegen 13.40 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Milsper Straße in Schwelm in Fahrtrichtung Ennepetal gefahren.

Kurz vor der Einmündung zur Dr.-Moeller-Straße fuhr sie auf den Renault einer 25-jährigen Schwelmerin auf, die verkehrsbedingt gerade darauf wartete, weiterfahren zu können. Bei dem Zusammenstoß wurde die Schwelmerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht ausrücken. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

