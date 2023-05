Ein Blick auf die Taubenstraße (Archivaufnahme). Die Stadt Gevelsberg kündigt eine Vollsperrung auf einem Teilabschnitt an.

Verkehr Aufgepasst in Gevelsberg: Taubenstraße wird vollgesperrt

Gevelsberg. Verkehrsteilnehmer in Gevelsberg aufgepasst: Die Taubenstraße wird vollgesperrt. Wann und wo genau, erfahren Sie hier

Eine Vollsperrung der Taubenstraße in Gevelsberg in Höhe Haus-Nr. 44 wird am Mittwoch, 17. Mai, den Fahrzeugverkehr einschränken.

Grund für die Sperrung ist die Anlieferung einer Fertiggarage. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Bereich jederzeit passieren.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden um Verständnis für die Beeinträchtigungen gebeten.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm