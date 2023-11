Kein Durchkommen für den Verkehr (Symbolbild). In Schwelm wird eine Straße einen Tag lang wegen Bauarbeiten gesperrt.

Verkehr Aufgepasst in Schwelm: Straße einen Tag lang vollgesperrt

Schwelm Wegen Bauarbeiten muss eine Straße in Schwelm für den Verkehr einen Tag lang gesperrt werden. Worauf Anwohner und Autofahrer achten sollten.

Die Technischen Betriebe Schwelm AöR werden am 20. November mit der Sanierung des Kanals in der Martinstraße in Schwelm beginnen.

Die Maßnahme beginnt im Einmündungsbereich Hattinger Straße/Martinstraße und erstreckt sich über die gesamte Martinstraße bis zur Einmündung in die Linderhauser Straße. Zusätzlich wird ein Verbindungskanal zwischen Hermann- und Martinstraße saniert. Für diese Sanierung ist im Bereich Hermannstraße 11 eine Baustelleneinrichtung im geringen Umfang erforderlich. Für den Einbau des Schlauchliners im Bereich der Einmündung Martinstraße in die Hattinger Straße am 4. Dezember wird eine Vollsperrung notwendig.

Die Anlieger erreichen ihre Grundstücke während der Vollsperrung über die Linderhauser Straße. Für Ortsunkundige wird eine Umleitung ausgeschildert.

Die Sanierung erfolgt im geschlossenen Verfahren mittels Schlauchrelining. Bei diesem Verfahren werden kunstharzgetränkte Glasgewebeschläuche in die schadhaften Kanäle eingezogen und mit Überdruck aufgestellt, so dass nach Aushärtung des Harzes ein neues Kanalrohr in dem vorhandenen schadhaften Kanal entsteht. Im Normalfall sind daher auch keine Straßenaufbrüche für Baugruben erforderlich.Für die Aufstellung der Sanierungsfahrzeuge wird es erforderlich werden, die Martinstraße im Bereich der Einstiegschächte halbseitig zu sperren und im Baustellenbereich ein Halte- bzw. Parkverbot einzurichten. Der Anlieger- und Lieferverkehr und die Rettungsdienste können die Baustelle jederzeit passieren. Die gleichen Maßnahmen werden im Bereich der Hermannstraße Nr. 11 erforderlich. Der Bauzeitenplan sieht vor, dass die Gesamtmaßnahme bis Ende März 2024 abgeschlossen wird.

Die Kanalsanierung führt die Firma Rohrsanierung Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH aus Münster durch. Als Ansprechpartner für Rückfragen stehen von der Firma Rainer Kiel Stephan Hilgendorf, unter 0151-14846691, und seitens der Technischen Betriebe Schwelm Karsten Migchielsen, 02336-804743, zur Verfügung.

Bei Baumaßnahmen in dieser Größenordnung lassen sich Schmutz, Lärm und auch Behinderungen des Straßenverkehrs leider nie ganz vermeiden. Alle am Bau Beteiligten werden ihren Teil dazu beitragen, dass diese Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden. Karsten Migchielsen: „Bitte sprechen Sie uns im Bedarfsfall an. Die Firma Rainer Kiel Kanalsanierung und die Technischen Betriebe Schwelm stehen Ihnen gerne für Ihre Anliegen zur Verfügung“.

