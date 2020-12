Aufruf zur Wahl: Ennepetals Sportler des Jahres 2020 gesucht

Ennepetal Die Sportler des Jahres 2020 in Ennepetal werden gesucht. Bis Ende Januar können Vorschläge beim Stadtsportverband eingereicht werden.

Ennepetal. Der Stadtsportverband Ennepetal ruft zur Wahl der "Sportler des Jahres 2020" auf.

Alle Ennepetaler Sportlerinnen und Sportler sowie sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger werden um ihre Mithilfe bei der Suche gebeten.

Gesucht werden:

1. Der Sportler des Jahres

2. Die Sportlerin des Jahres

3. Die Mannschaft des Jahres

4. Die sportlich engagierte Persönlichkeit des Jahres

Die Verantwortlichen des Stadtsportverbandes freuen sich auf Vorschläge, die spätestens bis zum 31. Januar 2021 per E-Mail an vorstand@ssv-ennepetal.de oder per Post an Dirk Baunscheidt, Breckerfelder Straße 137a, 58256 Ennepetal geschickt werden sollten.

Ort und Termin der feierlichen Ehrung werden rechtzeitig in der Presse und auf der Internetseite des Stadtsportverbandes Ennepetal unter www.ssv-ennepetal.de veröffentlicht.

Bei der letzten Wahl der Sportler des Jahres für das Jahr 2019 siegten Nachwuchs-Kartrennfahrer Rafael Balzer (Team BK Beule-Kart Racing Team), Tänzerin und Choreographin Julia Neumann vom TuS Haspetal, die erste Herren-Basketballmannschaft der TG Voerde sowie als engagierte Persönlichkeit Paul-Gerhard Daus (FC Blau-Weiß Voerde).