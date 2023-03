Aus für beliebten Ennepetaler Gedächtnislauf: die Gründe

Ennepetal. Ein Verlust für die Ennepetaler Sportwelt. Der beliebte Willi-Comin-Gedächtnislauf ist Geschichte. Der TuS Haspetal verrät die Gründe.

Die Freude überwog angesichts der vielen Auszeichnungen, auf die ein Verein ja erstmal kommen muss, und in Anbetracht der Tatsache, dass die Mehrzweckhalle, die 2021 durch die Flut stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, wieder in gutem Zustand ist. Doch Vorsitzender Markus Pennecchi konnte den zahlreiche erschienen Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung des TuS Haspetal in Ennepetal nicht nur Gutes übermitteln.

Und doch eine gute Nachricht vorab. Der Vorsitzende konnte zur wichtigsten Zusammenkunft im Rahmen eines Vereinsjahres gut 70 Anwesende begrüßen, was bei etwa 270 Mitgliedern, die der TuS aktuell hat, nicht nur ein guter Schnitt ist, sondern auch eine Beteiligung, von der andere Vereine nur träumen können. Mit dabei: Ehrenvorsitzender Volker Rauleff mit seiner Ehefrau Ingrid. Worauf sich nicht nur die Mitglieder freuen: Wie schon 2022 wird es auch in diesem Jahr wieder ein Osterfeuer mit kleinem, gemütlichem Feuer auf dem Vorplatz des Sportlerheims stattfinden.

Aufwand für Lauf zu groß

Doch es gab auch weniger Schönes zu vermelden. Den Willi-Comin-Gedächtnislauf wird es künftig nicht mehr geben. Der personelle wie auch organisatorische Aufwand sei so groß geworden, dass es für den TuS einfach nicht mehr zu stemmen ist, wie der Verein selbst mitteilte.

Vorsitzender Markus Pennecchi wie auch Geschäftsführerin Birgit Seibel nutzten die Jahreshauptversammlung, um im Namen des Vereins ein dickes Dankeschön auszusprechen: allen Mitgliedern, Sponsoren und Helfern – egal ob in Form einer finanziellen Unterstützung oder durch tatkräftige Hilfe – und auch der Bürgermeisterin und dem Team der Stadt Ennepetal für die jetzt wieder schöne Mehrzweckhalle. Ihre Unterstützung ermöglichte es mit, die Flutschäden aus dem Sommer 2021 so gut es geht vergessen zu machen. Besonderer Dank ging auch an Karin und Friedhelm Riebeling für jahrelanges Wandern – dieses Amt wird jetzt von Volker Apitius übernommen.

Von links: Christiane Kraft-Stockdreher, Jörg Apitius (60 Jahre), Karin Schreiber, Bernd Bürger, Markus Pennecchi, Daniel D´Agata, Giesela Hückelheim, Heidemarie Pennecchi, Lotti Weber, Ellen Langhard (40 Jahre), Bernd Greinert, Frank Hartmann, Erika Heck, Sarah und Andreas Neumann (20 Jahre) Foto: Verein

Ehrungen standen an, und auch da kann sich der TuS über eine stattliche Zahl an treuen Mitgliedern freuen. In Anwesenheit geehrt wurden Christiane Kraft-Stockdreher, Jörg Apitius (60 Jahre), Karin Schreiber, Bernd Bürger, Markus Pennecchi, Daniel D´Agata, Giesela Hückelheim, Heidemarie Pennecchi, Lotti Weber und Ellen Langhard (40 Jahre) sowie Bernd Greinert, Frank Hartmann, Erika Heck, Sarah und Andreas Neumann (20 Jahre). Einige andere Jubilare konnten aus verschiedenen Gründen leider nicht teilnehmen.

Nachträglich zum 80. Geburtstag bekam Heidmarie Pennecchi noch einen Blumenstrauß, Ingrid Rauleff einen für ihre unermüdliche Hilfe, und der Michael Brinck bekam ein Geschenk für 25 Jahre Tätigkeit im Festausschuss und für besondere technische Hilfe z.B. für die Musical Gruppe des TuS Haspetals.

