Ausbau Lindenstraße in Schwelm geht auf die Zielgerade

Schwelm. Darum muss ein teil der Bäume in der Lindenstraße in Schwelm gefällt werden.

Gute Nachricht für die Anwohner der Lindenstraße. Nach fast acht Jahren des Wartens wollen Verwaltung und Politik nun endlich Nägel mit Köpfen machen und die Sanierung der zum Teil gesperrten Straße noch in diesem Jahr angehen. Für den Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung, der am 13. April zusammentrifft, gibt es eine Beschlussvorlage, nach der die Straße noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll.

Beide Gehwege gesperrt, die Fahrbahn in Höhe der Bäume durch rot-weiße Baken eingeengt, eine Durchfahrt nur in eine Richtung möglich. Seit Anfang April 2017 herrscht auf der Lindenstraße zwischen Tobienstraße und Ochsenkamp der Ausnahmezustand. Das soll nun bald vorbei sein.

Variante B3

So könnte die Lindenstraße einmal aussehen: die roten Kreise sind Bäume, die entfernt werden, grün sind Bestandsbäume, die bleiben. Foto: Stadt

Zwei Varianten sind von den ursprünglich vier Vorschlägen übriggeblieben, die das Büro Stadtverkehr im Auftrag der Stadt erstellt hat. Die Verwaltung favorisiert die Version B3. Danach sollen alle Bäume auf der Südseite der Fahrbahn gefällt werden. Die Bäume nördlich der Straße bleiben erhalten. Für die weggefallenen Bäume sollen Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet vorgenommen werden.

Die Variante B3 sieht einen Einbahnstraßenverkehr in Richtung Tobienstraße vor. Die Fahrbahn soll 3,50 m breit sein. Der südliche Gehweg soll bis zu ca. 2,50 m breit und der nördliche Gehweg breiter als 3,50 m sein. Der nördliche Gehweg im Bereich der vorhandenen Bäume sollte, ähnlich wie in der Variante A dargestellt, entsiegelt werden. Auf der Südseite sind keine Baumpflanzungen geplant. Die Kostenschätzung für diese Variante liegt bei ca. 225.000 Euro brutto.

Variante A

Der Alternativvorschlag weist die größte Anzahl an Bäumen auf. Eine Umsetzung der Planvariante A ist aufgrund der beengten Platzverhältnisse jedoch mit der Einrichtung einer Einbahnstraße in Richtung der Straße Am Ochsenkamp sowie einer niveaugleichen Mischverkehrsfläche verbunden. Die Feuerwehr steht dieser Planung jedoch eher kritisch gegenüber, befürwortet eine Einbahnstraßenregelung vom Am Ochsenkamp einfahrend in Richtung Tobienstraße. Darüber hinaus plädiert die Wehr aus Brandschutzgründen dafür, dass auf jedem Fall die Linden auf der Südseite der Straße zurückgeschnitten werden müssen, um im Unglücksfall die Menschen retten zu können, die in den Häusern auf der Südseite der Lindenstraße wohnen. „Die Andienbarkeit der fünf Mehrfamilienhäuser mit Leitern und anderem Rettungsgerät wird durch die Größe der bestehenden Bäume stark behindert“, so die Einschätzung der Wehr.

Diesen drastischen Rückschnitt der Bäume sehen die TBS kritisch. Sie plädieren für einen Austausch der Linden und für eine Neuanpflanzung von standortgerechten Bäumen. Die Kostenschätzung für diese Variante liegt bei ca. 190.000 Euro brutto.

Rückblick

Ein kurzer Rückblick in die Historie des geplanten Sanierungsprojekts Lindenstraße. Im Mai 2013 war das Thema erstmals auf Hinweis der Behindertenbeirats in der Politik aufgeschlagen. Die vorhandenen Bäume würden mit ihren Wurzeln die Gehwege schädigen, so dass Rollstuhlfahrer diese nicht mehr nutzen können. Ebenso seien die Gehwege für Rollstuhlfahrer zu schmal. Als Reaktion hierauf strebten Verwaltung und TBS eine bauliche Umgestaltung der Lindenstraße an, die in ihrer planerischen Ausgestaltung keine politische Mehrheit fand.

Bereits Mitte 2015 hatte die Politik ihr Einverständnis für den Ausbau der maroden Fahrbahn und Gehwege zwischen Tobienstraße und Ochsenkamp gegeben. Anfang 2016 wird der Ausbau der Lindenstraße dann zum politischen Streitthema. Die Stadt schlägt der Politik vor, die Bäume zu fällen und den gesamten Straßenquerschnitt neu zu gliedern. Die Pläne sehen breitere Gehwege und auf der nördlichen Fahrbahnseite punktuell Parkstreifen vor, die das Tempo der durchfahrenden Fahrzeuge drosseln sollen. Auf nördlicher Seite sollen vier neue Bäume gepflanzt werden. Die Südseite bliebe baumfrei.

Kritik wurde laut. An den Entwürfen an sich und insbesondere daran, dass die Linden, die der Straße ihren Namen und Charakter geben, weichen sollen. Dass die Bäume kerngesund seien, hatten zuvor die TBS attestiert. Die Grünen setzen sich schließlich mit ihrem Antrag durch, die Ausbaupläne noch einmal neu aufzuarbeiten. Das war im April 2016.

Aber erst im November 2017 hatte dann der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung (AUS) mehrheitlich beschlossen, dass ein Planungsauftrag an ein Fachbüro für Verkehrs- und Freianlagen zur Erstellung eines Ausbauplanes für die Lindenstraße erteilt werden soll. Wesentlicher Inhalt dieser Planung soll insbesondere die Schaffung bzw. Erhaltung von Standorten stadtbildprägender Bäume sein, ggf. unter Einbeziehung nicht-städtischer Grundstücke. Die Lindenstraße soll als eine Art Pilotprojekt für andere, ähnlich gelagerte Problembereiche in der Stadt herhalten.

In öffentlicher Sitzung wird die Politik nun im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung am 13. April ab 17 Uhr im Rathaus, Hauptstraße 14, über die zur Auswahl stehenden Planvarianten beraten.