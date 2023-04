Ausstellung dokumentiert 50 Jahre Freundschaft mit Vilvoorde

Ennepetal. 50 Jahre Freundschaft zwischen zwei Städten bedeuten 50 Jahre Geschichte und Erlebnisse: Seit Sonntag hautnah zu erleben in einer Ausstellung.

Mit einem erstklassigen Konzert des Akkordeonorchesters Ennepetal und der beeindruckenden Ausstellung zu 50 Jahre Partnerschaft Ennepetal-Vilvoorde wurden am Sonntag die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Städtefreundschaft eingeläutet.

„Ich bin neugierig, was da präsentiert wird. Belgische Waffeln kenne ich, aber ich will etwas erfahren von der Städtepartnerschaft“, äußerte sich Besucherin Britta Kummer aus Voerde, die als Autorin bekannt ist und schon wieder viele neue Ideen dank der Ausstellung im Kopf habe. Erfahren konnte sie mehr als genug, denn eine umfangreiche, interessante Ausstellung von zahlreichen Kontakten beider Städte wurde geboten.

Auf 17 Roll Ups werden anhand eines Zeitstrahls, einer chronologischen Abfolge von Ereignissen der Geschichte, besondere Höhepunkte der Städtepartnerschaft gezeigt Foto: Angelika Trapp

„50 Jahre Freundschaft zwischen zwei Städten bedeuten 50 Jahre Geschichte und Geschichtchen, Anekdoten und gemeinsame Erlebnisse“, sagte Bürgermeisterin Imke Heymann in ihrer herzlichen Begrüßung zu den zahlreich Gekommenen. „Geschichten, die es wert sind, festgehalten zu werden. Auch für die Menschen erlebbar gemacht zu werden, die nicht live dabei waren.“ Genau das sei das Ziel dieser Wanderausstellung.

Auf 17 Roll Ups, wunderbar gestaltet von Dorit Breyer („vitaminC Werbeagentur“), wie immer wieder zu hören war, werden anhand eines Zeitstrahls, einer chronologischen Abfolge von Ereignissen der Geschichte, besondere Höhepunkte der Städtepartnerschaft gezeigt und europäischen Ereignissen gegenübergestellt. Für sehbehinderte Menschen ist auf den Roll-Ups ein QR-Code zu finden, mit dessen Hilfe man sich den Text vorlesen lassen kann. Und auch an jüngere Besucher wurde gedacht: es gab ein spannendes Quiz, bei dem Fuchs „ENNI“ die Kinder mit auf eine kleine Schnitzeljagd nimmt.

Von links: Klaus Baumann, ehemaliger Bürgermeister von Breckerfeld, Bürgermeisterin Imke Heymann, Vilvoordes ehemaliger 1. Schepen, Albert Abillis, Ehrenbürgermeister Michael Eckhardt, Altbürgermeister Wilhelm Wiggenhagen, Ehrenbürgermeister Friedrich Döpp. Foto: Angelika Trapp / Privat

„Weißt du noch? Ach, der war damals auch dabei? Stimmt, so war das! – Sätze dieser Art werden sicherlich vielen von Ihnen durch den Kopf gehen, während Sie die Ausstellung betrachten“, sagte Imke Heymann. So staunte Ilona Wiggenhagen schmunzelnd: „So eine Frisur hatte ich damals? Und neben mir steht Hans Schulte, damaliger stellvertretender Bürgermeister.“

Altbürgermeister Wilhelm Wiggenhagen erinnerte sich an unzählige schöne Situationen, aber ebenso an den Satz „Auch der längste Weg beginnt mit einem Schritt.“ Und im Jahr 2012 kamen viele Schritte zusammen bei der Etappenwandung von Maastricht nach Vilvoorde. Angeführt wurde die Wandergruppe, an der noch weitere Ennepetaler teilnahmen, von Oberleutnant a.D. Chris de Waele.

Auf dem Gelände der Landwirtschaftsausstellung in der Vilvoorder Innenstadt wurde die Gruppe vom Ersten Beigeordneten Albert Absillis, der auch am Sonntag in Ennepetal weilte, und Bürgermeister Marc van Asch herzlich begrüßt. Wilhelm Wiggenhagen ist ja sowieso wegen seines Durchhaltevermögens auf Wanderungen bekannt, denke man an die 56 Kilometer beim Bürgermeister Lauf- und Wandertag in Ennepetal, die er zurücklegt.

Eins könne sie aus den vergangenen Wochen, in denen diese Ausstellung angefertigt wurde, berichten, so Imke Heymann: „Es gab viele dieser `besonderen Momente`, in manchen Jahren wurde das Roll Up fast schon zu klein.“ Doch nicht nur die deutsch-belgische Freundschaft hat ihren Platz gefunden, sondern auch ein Teil der europäischen Geschichte.

Die Wanderausstellung wird in diesem Jahr an verschiedenen Orten in Ennepetal zu sehen sein. „Sie wird ihren Platz auch in den weiterführenden Schulen und, unter anderem für die Grundschulen, in der Stadtbücherei finden“, betonte die Bürgermeisterin. „Denn eins ist uns in diesem Jubiläumsjahr besonders wichtig: Wir möchten diese Städtepartnerschaft auch attraktiv für die nächsten Generationen machen.

Anita Schöneberg, die vor 36 Jahren die Freundschaft zwischen dem Akkordeon-Orchester bzw. Club geknüpft hatte, blieb gerührt vor dem Roll Up stehen, auf dem nachzulesen ist, dass der Leiter der Ennepetaler Sternsinger, Bernhard Steden (†) aus Anlass der Verschwisterung eine Hymne an die Partnerschaft getextet hatte. Der Refrain lautet: „Drum Brüder reicht Euch die Hand, lasst die Freundschaft neu ersteh`n. Die Schranken fall`n von Land zu Land, wir woll`n zusammen geh`n!“

Premiere feierte die Ausstellung am Sonntag im Foyer des Hauses Ennepetal nach dem Matinée-Konzert des Akkordeon-Orchesters. Der frühere 1. Schepen aus Vilvoorde, Albert Absillis, hatte nicht nur das Konzert verfolgt, sondern war auch bei Ausstellungseröffnung interessierter Besucher, ebenso wie zahlreiche Vertreter aus Politik und Gesellschaft.

Imke Heymann lud die Besucherinnen und Besucher herzlich ein, bei einem kleinen Imbiss, leckere süße Häppchen der Bäckerei Kartenberg, 50 Jahre Städtepartnerschaft Vilvoorde/Ennepetal kennenzulernen.

Die Ausstellung ist im Haus Ennepetal bis zum 26. April zu sehen - und das war der „erste Streich“. Der Festakt werde am 3. Juni im Ev. Gemeindezentrum Voerde stattfinden. An diesem Tag werde die Voerder Kirmes eröffnet; die belgischen Gäste sollen im Anschluss am Kirmesprogramm teilnehmen.

Ab 16. Juni bis zum Ende der Sommerferien ist die Ausstellung in der Stadtbücherei zu sehen. In der Ennepetaler Hauptstelle der Sparkasse an Ennepe und Ruhr wird sie gleichfalls präsentiert.

Weitere Örtlichkeiten, wo die Ausstellung besucht werden könne, werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Die Stadt Ennepetal dankt allen Menschen, die an dieser Ausstellung durch Fachkenntnis als Zeitzeuge oder durch Rat und Tat mitgewirkt haben.

