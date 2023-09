David Bowie in Acryl: Die Werke von Robert Schiborr sind von der Pop Art inspiriert

Kunst Ausstellung in Schwelm: Promis auf Leinwand gebannt

Schwelm. Robert Schiborr ist wieder da. Im Parkhotel Fritz am Brunnen zeigt er seine jüngsten Werke. Was Besucher zu sehen bekommen.

Der heimische Künstler Robert Schiborr eröffnet am Sonntag, 24. September, um 14 Uhr seine neue Ausstellung „Kings & Queens“ im Parkhotel Fritz am Brunnen in Schwelm.

s ist die erste Ausstellung Schiborrs im EN-Kreis seit der Pandemie. Gezeigt werden Werke aus den Jahren 2022/23, die teils großformatig mit zahlreichen Prominenten auf Leinwand gebannt wurden.

Die Idee zu Kings & Queens ist während der Pandemie entstanden. Einige der persönlichen musikalischen Favoriten des Malers wurden in speziellen Acryltönen farbintensiv auf Leinwand und Papier gemalt. Zusätzlich zeigt der Vinylliebhaber auch einiger seiner bemalten Schallplatten.

Neben Größen wie Bowie und Prince gibt es auch wieder Einblicke in die abstrakte Malerei des Künstlers. Es ist bereits die zweite große Ausstellung im Parkhotel am Brunnen. Chucks 2.0. erfreute sich noch zwei Wochen vor Pandemiebeginn im März 2020 als eine der letzten Veranstaltungen großer Beliebtheit.

Musikalisch wird die Vernissage begleitet von Christine Evers, Sven Vilhelmsson und Peter Gastreich. Mit einer Mischung aus neu arrangierten Coversongs bis hin zu eigenen Stücken werden die Musiker die Vernissage abrunden.

Die Vernissage findet statt am 24. September, um 14 Uhr im Parkhotel Fritz am Brunnen, Brunnenstraße 24-28.

