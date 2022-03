Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Ein Ausweichmanöver an einer Kreuzung in Schwelm hat für einen folgenreichen Unfall gesorgt.

Unfall Ausweichmanöver in Schwelm: Drei Autos beschädigt

Schwelm/Ennepetal. Folgenschweres Ausweichmanöver auf einer Kreuzung in Schwelm. Am Ende sind drei Fahrzeuge beschädigt.

Eine 21-jährige Ennepetalerin verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Schwelm leicht.

Die Frau war auf der Milsper Straße in Richtung Wuppertal unterwegs. An der Kreuzung zur Brunnenstraße / Berliner Straße bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr fahrende 57-jährige Breckerfelderin an der dortigen Ampel bremste.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 21-Jährige nach links aus. Dabei touchierte sie den Skoda der 57-Jährigen und stieß gegen den auf dem Linksabbiegerstreifen stehenden Golf eines 59-Jährigen.

Die 21-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

