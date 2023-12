Auto brennt in Gevelsberg völlig aus

Gevelsberg Aufregender Einsatz bei klirrender Kälte: Die Feuerwehr löschte in Gevelsberg einen Fahrzeugbrand in voller Ausdehnung.

Aufgrund mehrerer Einsätze blieb den Kräften der hauptamtlichen Feuerwache am Dienstag keine Zeit, um sich über das nasskalte Wetter Gedanken zu machen. Insgesamt siebenmal wurde ausgerückt, um im Stadtgebiet zu helfen. Am aufregendsten wurde es nach einem langen Tag in der Nacht zu Mittwoch, als ein Auto auf der Geerstraße in voller Ausdehnung brannte. Der Wagen war am Straßenrand in Fahrtrichtung Wittener Straße kurz hinter der Einmündung Fichtenstraße abgestellt.

Das Feuer und die damit verbundene Hitzeentwicklung waren so stark, dass auch der Pkw, der direkt davor parkte, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dem schnellen, professionellen und beherzten Einsatz der Gevelsberger Feuerwehr ist es zu verdanken, dass nicht noch mehr passiert und zum Glück keine Menschen zu Schaden kamen. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Geerstraße war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Zur Brandursache ist bislang nichts bekannt.

Der Wagen brannte vollkommen aus. Foto: Alexander Führing / Schwelm

Bereits zuvor hatten die Gevelsberger Feuerwehrleute einiges zu tun: So öffneten die Männer und Frauen Türen, um dem Rettungsdienst Zugang zu hilflosen Personen dahinter zu verschaffen. So streuten sie und Ölspuren ab werden, um ein zusätzliches Rutschen auf den Straßen und ein Einlaufen der Betriebsstoffe in die Kanalisation zu verhindern.

Darüber hinaus halfen sie einem Vater-Sohn-Duo in einer misslichen Lage. Der Sohnemann hatte sich mitsamt des Schlüssels in Papas Auto eingesperrt und der Vater hatte bei den eisigen Temperaturen keinen Zugang zu ihm. Da half die Feuerwehr schnell und problemlos. „Der Sohn war wohlauf und wird das spannende Erlebnis so schnell nicht vergessen“, schreibt die Wehr zu diesem Einsatz.

