Auto nur leicht touchiert, trotzdem 4300 Euro Sachschaden

Gevelsberg. Dieser Unfall in Gevelsberg hat ein teures Nachspiel. Der Schaden ist kaum zu sehen und beträgt doch 4300 Euro.

Mit der Diagnose Krebs ändert sich für einen 64 Jahre alten Mann aus Radevormwald vieles. Er kann seiner Arbeit nicht mehr nachgehen, bekommt zusätzlich Diabetes und eine Depression. Das hat zahlreiche, regelmäßige Arzttermine zur Folge. Da sowohl seine Frau als auch seine Tochter aufgrund panischer Angst vorm Straßenverkehr nicht in der Lage sind, Auto zu fahren, sitzt der 64-Jährige immer selbst am Steuer. So auch am 14. Januar.

Mit seinem Enkelkind besucht der Mann den Erlebnispark in Gevelsberg. Beim Ausparken touchiert er den neben sich stehenden Wagen. Unglücklichweise handelt es sich bei dem getroffenen Auto um einen Porsche. Dementsprechend beträgt der Schaden, obwohl kaum sichtbar, knapp 4300 Euro. Der 64-Jährige fährt nach der Kollision allerdings einfach davon.

Dafür landet er wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf der Anklagebank des Amtsgerichts Schwelm. „Ich habe von dem Unfall nichts bemerkt. Abends kam die Polizei zu mir. An meinem Wagen war nichts zu sehen“, erklärt der Radevormwalder.

Seit 1973 Autofahrer

Seit 1973 fahre er Auto. Nie sei etwas gewesen. „Warum sollte ich wegfahren. Ich bin doch versichert“, so der verzweifelt wirkende Mann weiter. Herausgekommen war das Ganze durch einen Augenzeugen. Der 38-Jährige sagt im Gericht aus, den Zusammenstoß gesehen zu haben. Ob der Angeklagte diesen bemerkt hatte, könne er nicht sagen. Vorstrafen hat der Angeklagte nicht. „Der Mann ist seit 1958 auf der Welt und sein Lebenswandel ist tadellos. Wir haben ein leeres Bundeszentralregister.

Der Angeklagte ist gesundheitlich eingeschränkt. Die Verhandlung hier packt ihn merklich an“, fasst die Richterin zusammen. Dann stellt sie das Verfahren gegen den Mann wegen geringer Schuld ein.

