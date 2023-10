Auto rammt Mofafahrer in Ennepetal

Ennepetal. Bei einem Unfall in Ennepetal ist ein Mofafahrer verletzt wurden. Er wurde, laut Polizei, von einem Autofahrer übersehen.

Bei einem Verkehrsunfall in Ennepetal ist ein Mofa-Fahrer verletzt worden.

Am Samstag gegen 13.45 Uhr bog ein 38-jähriger Ennepetaler mit seinem Ford vom Gelände der Aral-Tankstelle an der Neustraße in Ennepetal in den fließenden Verkehr ein.

Dabei übersah er laut Polizei einen 38-jährigen Bergneustädter, der mit seinem Mofa in Fahrtrichtung Voerder Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Mofa-Fahrer stürzte und sich verletzte. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 6000 Euro. Der Mofa-Fahrer konnte nach ärztlicher Behandlung vor Ort entlassen werden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm