Autobahn A1: Sperrung in Gevelsberg

Gevelsberg. Achtung Autofahrer: In kommenden Wochen machen Arbeiten an der A1 in Gevelsberg zwischen Köln und Dortmund Sperrungen notwendig.

Achtung Autofahrer: Wer in Gevelsberg auf die A1 in Richtung Hagen/Dortmund/Bremen auffahren will, hat dazu während zweier Zeiträume keine Chance, denn an der Auffahrt stehen dringende Sanierungsarbeiten an, weshalb diese voll gesperrt werden muss.

Die Autobahn Westfalen GmbH lässt über Straßen NRW mitteilen, dass in diesem Bereich die Fahrbahn erneuert werden muss. „Um die Arbeiten an der Verzögerungsspur durchzuführen, muss die Anschlussstelle in zwei Nächten gesperrt werden“, teilt Susanne Schlenga, Pressesprecherin von Straßen NRW mit.

Ausweichtermin für Freitag

Die Arbeiten finden in zwei Nächten statt, und zwar am Montag, 15. März, und Dienstag, 16. März, jeweils von 20 Uhr abends bis 6 Uhr am Morgen statt. Heißt: Verläuft alles planmäßig, soll der Verkehr ab Mittwoch, 17. März, 6 Uhr wieder ungehindert rollen.

Weil die Arbeiten allerdings nur bei trockener Witterung stattfinden können, ist der Freitag, 19. März von den Planern als Ausweichtermin vorgesehen. Der Verkehr wird während der Sperrung über die Anschlussstelle Volmarstein umgeleitet. Rettungskräfte im Einsatz können die Baustelle passieren.