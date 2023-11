Verkehr Autofahrer aufgepasst: An diesen Stellen in EN wird geblitzt

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Achtung Autofahrer: Der Ennepe-Ruhr-Kreis kündigt Tempokontrollen an. Hier ein Überblick, wann und wo die „Blitzer“ stehen.

Für die Zeit vom 13. bis 17. November kündigt der Ennepe-Ruhr-Kreis mit Sitz in Schwelm in folgenden Städten und an folgenden Punkten Geschwindigkeitsmessungen an:

Montag, 13. November, Wetter: Schmiestr., Wittener Str., Grundschötteler Str., An der Kohlenbahn, Von-der-Recke-Str.; Gevelsberg: Eichholzstr, Rosendahler Str., Hagener Str, Schwelmer Str., Teichstr.

Dienstag, 14. November, Sprockhövel: Wittener Str., Bochumer Str., Wittener Str., Quellenburgstr., Stefansbecke; Ennepetal: Loher Str., Milsper Str., B 483, Schemmstr., Schlagbaum

Mittwoch, 15. November, Gevelsberg: Eichholzstr., Schwelmer Str., Breddestr., Cleverstr., Haßlinghauser Str.

Donnerstag, 16. November, Breckerfeld: L 528, Frankfurter Str., Dahlerbrücker Str., Langscheider Str., Hansering; Hattingen: Holthauser Str., Nordstr., Rauendahlstr., Essener Str., L 651

Freitag, 17. November, Ennepetal: Königsfelder Str., Schlagbaum, Kölner Str., Wilhelmstr., Milsper Str.; Schwelm: Beyenbuger Str., Westfalendamm, Barmer Str., Brunnenstr., Talstr.

