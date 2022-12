Autofahrer aufgepasst: Hier blitzt der Kreis nächste Woche

Aus einem zivilen Fahrzeug wird ein Autofahrer „geblitzt“. Der Ennepe-Ruhr-Kreis kündigt für nächste Woche Geschwindigkeitskontrollen an.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Autofahrer aufgepasst: Der Ennepe-Ruhr-Kreis kündigt für nächste Woche Geschwindigkeitskontrollen an. An diesen Stellen wird geblitzt.

Überhöhte Geschwindigkeit ist in Deutschland Unfallursache Nr. 1. Deshalb überprüft der Ennepe-Ruhr-Kreis regelmäßig das Tempo der Verkehrsteilnehmer und trägt so zur Sicherheit bei.

Für die Zeit vom 19. bis 23. Dezember kündigt die Kreisverwaltung in folgenden Städten und an folgenden Punkten Geschwindigkeitsmessungen an:

Montag, 19. DezemberWetter: An der Kohlenbahn, Wittener Str., Esborner Str., Vogelsanger Str.Hattingen: Feldstr., Essener Str., Blankensteiner Str., L 651

Dienstag, 20. DezemberSprockhövel: Stefansbecke, Wittener Str., Barmer Str., Schwelmer Str.Gevelsberg: Milsper Str., Cleverstr., Schwelmer Str., Breddestr.

Mittwoch, 21. DezemberHattingen: Nordstr., Hüttenstr., Friedrichstr., Holthauser Str.Wetter: An der Kohlenbahn, Trienendorfer Str., Schwelmer Str., Wittener Str.

Donnerstag, 22. DezemberGevelsberg: Eichholzstr., Schwelmer Str., Asbecker Str., Geerstr.Ennepetal: Morgensonne, Loher Str., Sonnenweg, Kirchstr.

Freitag, 23. Dezember: Kein Einsatz

Darüber hinaus ist grundsätzlich auch an anderen als den genannten Stellen mit Kontrollen zu rechnen. Neben der Kreisverwaltung führt auch die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen durch. Beide sind für Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel und Wetter zuständig. Die Stadt Witten führt eigene Messungen durch und zählt zum Bereich des Polizeipräsidiums Bochum.

