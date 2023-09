Autofahrer aufgepasst: Hier gibt den kostenlosen Lichttest

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit spielt die intakte Beleuchtung eine wichtige Rolle. Die Kreisverkehrswacht bietet einen kostenlosen Service an.

Im Oktober heißt es wieder: Auf zum Licht-Test. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit spielt die intakte Beleuchtung an Fahrzeugen eine wichtige Rolle in Sachen Verkehrssicherheit. Die Kreisverkehrswacht Ennepe-Ruhr bietet dazu einen kostenlosen Service an.

Rufen gemeinsam zur Teilnahme am „Licht-Test 2023“ auf: (von rechts) Dieter Marburger vom teilnehmenden Autohaus Garz, Christina Schildt (Kreis-Verkehrswacht Ennepe-Ruhr) sowie Daniel Garz und Nico Schmitz (Autohaus Garz) Foto: Kreisverkehrswacht EN / Privat

Wer mit defektem Licht unterwegs ist, sieht nicht richtig bzw. wird auch übersehen. Wenn die Scheinwerfer am Fahrzeug falsch eingestellt sind, können andere Verkehrsteilnehmer darüber hinaus geblendet und so gefährdet werden. Laut Kfz-Gewerbe hatte in den letzten Jahren mehr als ein Viertel der vorgeführten Autos in NRW einen Mangel. Am häufigsten war einer der Hauptscheinwerfer defekt (19 Prozent).

Aufruf gibt es seit 1956

Seit 1956 rufen die Deutsche Verkehrswacht und das Kfz-Gewerbe daher im Oktober zum Licht-Test auf. „Auch bei uns im Kreisgebiet gibt es Werkstätten, die diesen Service anbieten. Lassen Sie Ihre Fahrzeuge dort überprüfen“, sagt Christina Schildt, Geschäftsführerin der Kreis-Verkehrswacht Ennepe-Ruhr.

Acht Bestandteile der Fahrzeugbeleuchtung werden bei dieser Aktion auf Funktion und richtige Einstellung geprüft. Der Service ist grundsätzlich kostenlos. Kosten kommen auf die Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter nur zu, wenn Ersatzteile eingebaut oder umfangreiche Einstellarbeiten vorgenommen werden müssen.

„Sehen und gesehen werden ist im Straßenverkehr lebenswichtig“, sagt Christina Schildt. Neben den Pkw-Fahrer sollten auch die Fußgänger, Radfahrer und Motorradfahrer dazu beitragen, dass sie in der dunklen Jahreszeit besser gesehen werden.

„Neben funktionierendem Licht empfehlen wir für diese Zielgruppen reflektierende Elemente an Kleidung und Fahrzeugen“, so Christina Schildt. Personen, die Jacken, Westen, Überwürfe oder Armbinden aus reflektierenden Materialien tragen, werden in der Dämmerung von Autofahrern deutlich früher wahrgenommen als dunkel gekleidete Verkehrsteilnehmende.

Wer am Licht-Test teilnehmen möchte, findet eine Liste der teilnehmenden Werkstätten unter www.licht-test.de

