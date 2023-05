Autofahrer aufgepasst: Hier wird diese Woche in EN geblitzt

Ennepe-Ruhr. Autofahrer aufgepasst: Der Ennepe-Ruhr-Kreis kündigt für diese Wochen Tempokontrollen an. Hier alle Infos zu Zeiten und Orten.

Überhöhte Geschwindigkeit ist in Deutschland Unfallursache Nr. 1. Für die Zeit vom 15. bis 19. Mai kündigt die Kreisverwaltung deshalb in folgenden Städten und an folgenden Punkten Geschwindigkeitsmessungen an:

Am Montag, 15. Mai, in Breckerfeld: Beyenburger Str., Langscheider Str., Deller Str., L528, Frankfurter Str.

Am Dienstag, 16. Mai, in Hattingen: Holthauser Str., Wodantal, Bredenscheider Str., Nordstr.

Und am Mittwoch, 17. Mai, in Ennepetal: Schlagbaum, Peddinghausstr., Loher Str., Wilhelmstr.

Darüber hinaus ist grundsätzlich auch an anderen als den genannten Stellen mit Kontrollen zu rechnen. Neben der Kreisverwaltung führt auch die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen durch.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm