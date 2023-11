Autofahrer aufgepasst: Kaiserstraße wird zur Baustelle

In Schwelm wird an der Kaiserstraße Ecke Wilhelmstraße und Markgrafenstraße gebaut. Wegen der Baustelle kommt es teilweise zu Sperrungen.

Schwelm. Weil alte Leitungen ausgetauscht werden, werden Teile der Kaiserstraße in Schwelm für mehrere Monate gesperrt. Die Infos:

In der kommenden Woche beginnt die AVU Netz mit der Erneuerung von Strom- und Wasserleitungen in Schwelm. Alte Verbindungen aus den 1960er-Jahren werden ausgetauscht: Mittelspannungs- und Niederspannungskabel sowie Wasserrohre. Außerdem verlegt AVU Netz zusätzlich Leerrohre. Sie können weitere Kabel aufnehmen im Zuge etwaiger Ausweitungen des Stromnetzes.

Der Austausch erstreckt sich in Schwelm auf der Kaiserstraße von der Kreuzung Markgrafenstraße bis zur Kreuzung Wilhelmstraße. Die Baustelle umfasst eine Länge von rund 170 Metern. Die Kaiserstraße wird einseitig gesperrt und eine Ampelanlage an der Kreuzung Wilhelmstraße und an der Kreuzung Markgrafenstraße errichtet.

Alle Parkplätze im Bereich der Parkbucht (nördliche Straßenseite) entfallen für die Dauer der Maßnahme. Es wird empfohlen, die Baustelle großräumig über die Hauptstraße via Berliner Straße und Hattinger Straße zu umfahren. Die Gehwege bleiben jederzeit nutzbar. Ein Abbiegen von der Markgrafenstraße in die Kaiserstraße ist nicht mehr möglich.

Die Arbeiten sollen im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen werden, soweit es die Witterungsverhältnisse zulassen. Mit dem Leitungsaustausch modernisiert AVU Netz die Strom- und Wasserversorgung in Schwelm und erhöht damit die Versorgungssicherheit.

