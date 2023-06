Eine Straße ist für den Verkehr gesperrt (Archivfoto). Zu erheblichen Beeinträchtigungen kommt es auf der Fuhrstraße in Ennepetal.

Arbeiten Autofahrer in Ennepetal aufgepasst: Fuhrstraße gesperrt

Ennepetal. Auf der Fuhrstraße in Ennepetal kommt es wegen Kranarbeiten zu erheblichen Beeinträchtigungen. Wann und wo genau: hier alle Infos.

Wegen der Aufstellung eines Autokrans zur Ausführung von Dacharbeiten muss die Fahrbahn der Fuhrstraße in Ennepetal in Höhe der Hausnummer 35 am 29. und 30. Juni halbseitig gesperrt werden.

Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, im Baustellenbereich besonders umsichtig zu fahren

