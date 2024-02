Zum Glück befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste an der Haltestelle „Timpen“ an der Mittelstraße. Foto: Feuerwehr Gevelsberg

Unfall Autofahrerin kracht in Gevelsberg in eine Bushaltestelle

Gevelsberg Autofahrerin fährt in Gevelsberg frontal in eine Bushaltestelle. Die Frau kann sich selbst aus dem Wagen befreien. Die Unfallursache ist unklar.

In Gevelsberg ist eine Autofahrerin mit voller Wucht in eine Bushaltestelle gefahren. Zum Glück standen zu diesem Zeitpunkt am Montagabend keine Fahrgäste dort.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Haltestelle „Timpen“ an der MIttelstraße in der Innenstadt war die Fahrerin des Fahrzeugs bereits aus dem Unfallwagen gestiegen. Die Frau wurde medizinisch versorgt. Nach Angaben der Feuerwehr Gevelsburg erlitt sie leichte Verletzungen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache muss nun die Polizei ermitteln. (red)

