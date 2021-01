Autorin schreibt offen über Leben und Sterben im Pflegeheim

Gevelsberg Das Erstlingswerk von Kim Meiritz aus Gevelsberg befasst sich mit einem hochaktuellen und brisanten Thema.

Was wäre, wenn man in die Gedanken anderer Personen versinken könnte? Was würde man dabei erfahren und erleben? Fragen, die sich oftmals auch die Inhaberin einer Psychologischen Beratungspraxis und Palliativbegleiterin Kim Meiritz stellte. Antworten darauf versucht sie nun mit ihrem Erstlingswerk „Ich kann nicht vergessen – Unzensierte Gedanken in der Pflege“ zum Ausdruck zu bringen.

Es ist ein Buch, welches sich mit den Gedanken all jener Menschen beschäftigt, die in einem Pflegeheim leben oder arbeiten und dessen persönlicher Anreiz für die 31-jährige das Thema Sterben und die Missstände in der Pflege gewesen sind. „Ich habe dafür jeden Akteur berücksichtigt – von der Reinigungskraft bis hin zum Heimleiter“, sagt sie und fügt hinzu, dass sie aber auch die Gedanken einer einsamen Person zum Ausdruck gebracht hätte, die im Sterben liegt. Genauso wie die einer Person, die während ihrer letzten Stunden indes nicht allein gelassen wird. Zudem nimmt sie aber auch kein Blatt vor den Mund, wenn es um so heikle Themen wie Gewalt oder zu wenig Material und Kürzungen innerhalb des Pflegebereichs geht.

Blick hinter die Kulissen

In lyrischer Reimform wirft Kim Meiritz einen Blick hinter die Kulissen der Pflege, bei dem der Leser auf über 140 Seiten unzensiert zum Nachdenken angeregt wird. Am Ende stellt sich der ein oder andere mit Sicherheit die Frage, ob all die Gedanken der Protagonisten auch genauso gedacht worden sind. „Ich bin mir sicher, dass viele den einen oder anderen Gedanken kennen“, sagt sie und äußert den Wunsch, dass es ihrem Buch vielleicht gelingen möge, seine Leser ein wenig stärker für die Themen Sterben und Tod zu sensibilisieren. Passend dazu zitiert sie abschließend den letzten Satz ihres Epilogs, der da lautet: „Ignoriere nicht des anderen Schmerz. Verschließe niemals Augen, Ohren oder dein Herz.“

Der Weg zum Buch

„Ich kann nicht vergessen – Unzensierte Gedanken in der Pflege“ kann man ab sofort für 9,95 Euro telefonisch unter der Rufnummer + 49 (0) 23 32 / 8 43 29 05, der Mobilfunknummer +49 (0) 1 51 / 10 58 04 75 sowie per Mail an info@kim-meiritz.de direkt bei Kim Meiritz bestellen oder bei der Buchhandlung Appelt erwerben. Weitere Informationen findet man auch auf der Homepage www.kim-meiritz.de.

