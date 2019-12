Infobox Autos so parken, dass Räumfahrzeuge durchkommen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autos so parken, dass Räumfahrzeuge durchkommen

Um es dem Winterdienst nicht unnötig schwer zu machen, äußert SBE-Vorstand Tim Strathmann zwei Bitten an die Bürger. „Es wäre hilfreich, wenn Autos an den Straßen so abgestellt würden, dass die Räumfahrzeuge problemlos durchkommen.“ Das sei insbesondere bei Hanglagen wichtig.

„Außerdem wäre es schön, wenn der Schnee nicht wieder von den Gehwegen auf die Straße geschippt würde“, meint Strathmann.