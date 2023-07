Gevelsberg AVU beteiligt sich an Solarpark in Mecklenburg-Vorpommern

Gevelsberg. Der Energieversorger AVU aus Gevelsberg investiert weiter in Solarenergie und nimmt dabei ein Projekt in Mecklenburg-Vorpommern in den Blick.

In Zachow, rund 40 Kilometer südöstlich von Schwerin gelegen, hat die Trianel Erneuerbare Energien (TEE) jetzt den ersten Solarpark in Mecklenburg-Vorpommern übernommen. Der heimische Energieversorger AVU mit Sitz in Gevelsberg ist mit 37 anderen Unternehmen an der TEE beteiligt und unterstützt so den Ausbau erneuerbaren Energien in ganz Deutschland.

Mit der neuen Photovoltaik-Freiflächenanlage vergrößert die TEE ihr Solarenergie-Portfolio auf nun insgesamt 69 Megawatt (MW) Leistung. Der neue Solarpark mit einer Leistung von 10 Megawatt Höchstleistung (MWp) ist der erste Solarpark des Unternehmens in Mecklenburg-Vorpommern. Der Solarpark wurde bereits im Mai 2021 in Betrieb genommen und besteht aus 22.646 Solarmodulen.

Der Park wird jährlich rund 10,6 Millionen Kilowattstunden (kWh) klimafreundlichen Strom erzeugen, wodurch rund 3000 Haushalte mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 3500 Kilowattstunden versorgt werden können, heißt es in einer Mitteilung. Und weiter: „Durch die klimaneutrale Energieversorgung können jährlich rund 8100 Tonnen CO 2 eingespart werden.“

Acht Solarparks an sechs Standorten

Für Thorsten Coß, Geschäftsführer der AVU Serviceplus, sind die Investitionen der TEE „eine ideale Ergänzung zu den eigenen Aktivitäten der AVU bei der Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien. So haben wir die Möglichkeit, die Energiewende bundesweit zu unterstützen und aktiv unseren Teil beizutragen.“

Die AVU Serviceplus betreibt selbst acht Solarparks an sechs Standorten in den Bundesländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Bayern. Mit einer Gesamtleistung von 13.448 Kilowatt Höchstleistung haben die Anlagen vergangenes Jahr 13,6 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt. „Das war eine gute Sonnenernte, fast 12 Prozent mehr als im Jahr 2021“, berichtet Coß. Neben diesen bundesweiten Aktivitäten baut die AVU Serviceplus gerade ein Windrad in Breckerfeld, das zum Ende dieses Jahres ans Netz soll.

Zum Solarpark in Zachow gibt TEE-Geschäftsführer Dr. Markus Hakes einen Ausblick: „Zukünftig werden wir noch weitere PV- und Windprojekte übernehmen. Derzeit umfasst das Wind- und Solar-Portfolio bereits mehr als 273 Megawatt. Dadurch erweitern wir kontinuierlich unser Engagement für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Auf diese Weise begleiten TEE und AVU ihre Kunden auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft.“

