Gevelsberg. Die AVU in Gevelsberg trauert um ihr früheres Vorstandsmitglied Dr. Gerhard Pels Leusden. In seine aktive Zeit fiel auch die Gründung der AHE.

AVU Gevelsberg trauert um langjährigen Vorstand

Die AVU trauert um ihren früheren Technischen Vorstand: Dr. Gerhard Pels Leusden starb – wie erst jetzt bekannt wurde – im Alter von 85 Jahren am 20. Dezember in Dortmund. Er war von 1980 bis 1998 Technischer Vorstand des Energieversorgers.

In seine Amtszeit fielen sowohl wichtige technische als auch politische Entscheidungen für die AVU: Dazu gehören sowohl die Liberalisierung der Energiewirtschaft am Ende seiner Amtszeit als auch der Einstieg der AVU ins Entsorgungs- und Telekommunikationsgeschäft, zum Beispiel mit der Gründung der AHE Mitte der 90er Jahre. Als Ingenieur galt sein Augenmerk der kontinuierlichen Modernisierung der Strom-, Gas und Wasserversorgung. Weiterhin war für Pels Leusden wie für seine kaufmännischen Pendants Günter Zimmermann und Helmut Raabe die Zusammenarbeit mit den Kommunen im Ennepe-Ruhr-Kreis von entscheidender Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg der AVU. So entwickelte man bereits in den 80er Jahren Energiekonzepte mit den Kommunen, die Versorgungssicherheit und Umweltaspekte berücksichtigten.

„Durch sein sicheres Gespür für die richtige Entscheidung zum Wohle des Unternehmens hat er die AVU in ihrer Entwicklung wesentlich mitgeprägt“, heißt es in dem offiziellen Nachruf des Unternehmens.