AVU klärt auf: Darum kommt es zu Trübungen im Trinkwasser

Ennepetal. Die AVU Netz informiert, dass es in einigen Bereichen zu Trübungen im Trinkwasser kommen kann. Das ist der Grund.

Die AVU Netz führt am kommenden Montag, 21. August, Arbeiten im Wassernetz durch. Dadurch kann es in Ennepetal-Oberbauer und in Breckerfeld-Delle, -Königsheide und -Zurstraße zu Trübungen im Trinkwasser kommen. Diese Trübungen sind unbedenklich.

Das Unternehmen empfiehlt, nach Aufdrehen des Wasserhahns das Wasser einige Zeit laufen und abfließen zu lassen sowie vor einem Wasch- oder Spülmaschinen-Einsatz an einem normalen Anschluss zu prüfen, ob es zu Trübungen kommt.

Die Fachleute der AVU Netz testen an diesem Tag eine mobile Pumpe, die bei Unterbrechungen für die sichere und zuverlässige Wasserversorgung eingesetzt wird.

