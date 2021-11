Bei der Ehrenamtsgala der Awo wurden viele Menschen geehrt. Mehr als 300 Fahrten unternahmen Ehrenamtliche der AWO EN, um Senioren in allen Städten des Kreises abzuholen und zum Impfzentrum in Ennepetal zu fahren. Besonderer Dank ging nun an: Kevin Drucks, Anette Brauer, Alaa Koro, Heinz Ditges, Jacqueline Sarlik, Werner Decker, Mohamed Kattan, Brigitte und Günter Krüger, Ahmad Alkaddour, Marion Strelow, Heinz Töller, Horst Bison und Christin Bleicher.