AWo Gevelsberg feiert endlich wieder dieses Fest

Rot, rund, voller Geschmack: Der Juni steht ganz im Zeichen der Erdbeerenisch gepflückte Erdbeeren in ihren Händen.

Gevelsberg. Erdbeeren in allen Variationen: AWo Gevelsberg lädt zu einem besonderen Fest ein.

Kaum neigt sich die Spargelzeit dem Ende, da feiert der AWo-Ortsverein sein Erdbeerfest. „Rot, rund, voller Geschmack“, so bringt es die Vorsitzende Martina Drucks auf den Punkt. Zwei Jahre habe man pausieren müssen, aber jetzt starte der AWo-Ortsverein wieder durch. Schließlich sei das Erdbeerfest schon zur Tradition geworden.

Am Freitag, 2. Juni, gibt es im Elfriede-Hetzler-Seniorenzentrum in der Kampstraße ab 15 Uhr fast alles mit Erdbeeren, was den Gaumen freut: Erdbeerbowle, Eis mit Erdbeeren, frische Erdbeeren, Erdbeerkuchen – aber bitte mit Sahne – und natürlich eine gute Tasse Kaffee.

Die fleißigen Helfer und Helferinnen freuen sich auf viele Besucher, die bei Sonnenschein in die Cafeteria kommen. Schon jetzt gilt der Dank der Hausleitung, die spontan die Räume zur Verfügung gestellt hat.

