AWo im EN-Kreis: Kein Personal mehr für Kitas und OGS

Für alle Eltern, die auf die Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, zeichnet Jochen Winter, Geschäftsführer der AWO im Ennepe-Ruhr-Kreis mit Sitz in Gevelsberg, ein düsteres Bild der Zukunft: „Wir brauchen einen Masterplan für sozialpädagogische Berufe. Andernfalls laufen wir auf einen Betreuungsnotstand zu, dessen Ausmaße wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können.“ Heißt ganz konkret: Winter, der zahlreiche Kitas und OGS verantwortet, geht davon aus, dass bald kein Personal mehr vorhanden ist, um die Kinder gesetzeskonform zu betreuen. Und: Er betont mit diesem Satz ebenso, dass dringender Handlungsbedarf besteht, wenn Eltern bald keine Kita- und OGS-Plätze mehr bekommen, obwohl sie ihnen zustehen, weil schlicht und ergreifend keine Sozialpädagogen mehr auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Wodurch sind diese düsteren Aussichten entstanden?

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, auch für Kinder unter drei Jahren, führt – wie überall seit etwa vier Jahren auch im Ennepe-Ruhr-Kreis dazu, dass zusätzliche Kindertageseinrichtungen eingerichtet werden müssen. Diese schießen auch in Gevelsberg wie Pilze aus dem Boden. An der Haßlinghauser Straße ist jüngst eine eröffnet worden, am Ochsenkamp wird noch gebaut.

Alle Jugendämter mussten ihre Kindergartenbedarfspläne nach oben korrigieren nach der Gesetzesänderung. Tatsächlich werden zudem signifikant mehr Kinder geboren, als noch vor Jahren prognostiziert. Dazu kommt etwas, das so nicht absehbar war: Die Offenen Ganztagsschulen (OGS) haben sich zu einem absoluten Erfolgsmodell entwickelt. NRW-weit gibt es mittlerweile kaum eine Grundschule ohne geregelte Halbtagsbetreuung und/oder OGS. „Und überall in Kitas und OGS herrscht schon jetzt ein erheblicher Mangel an gut ausgebildeten pädagogischen Fachkräften“, verdeutlicht Winter.

Babyboomer stehen vor der Rente

Nach dem Willen der großen Koalition soll der für Kita-Kinder schon bestehende Rechtsanspruch auf einen Platz ab dem Jahr 2025 auch für Grundschulkinder in der OGS gelten. „Ein toller Plan und ein riesiger Schritt zur Verwirklichung von Chancengleichheit und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, unterstreicht Winter die ambitionierte Zielsetzung, „dazu muss allerdings eine Strategie entwickelt werden, um mehr junge Leute oder auch Ältere für den Erzieherberuf zu gewinnen.“ Denn schließlich zeichne sich schon die nächste Personallücke ab, die geschlossen werden müsse. Die vielen Fachkräfte aus der Babyboomer-Generation der 50/60er stehen kurz vor der Rente. „An weiteren Ausbau des Platzangebotes in Kita und OGS ist angesichts des aktuell dramatischen und weiter wachsenden personellen Notstands überhaupt nicht zu denken“, ist Jochen Winter davon überzeugt, dass dieser Rechtsanspruch auf einen Platz nicht in die Tat umzusetzen ist.

Ältere für Aufgabe begeistern

Die AWo EN will nun neben der klassischen Ausbildung an den Fachschulen neue Zugangswege zum Erzieherberuf öffnen. Schon jetzt absolvieren 23 neue Kräfte in Kitas die praxisintegrierte Ausbildung, wobei schulische Ausbildung und praktische Arbeit in den Kitas tageweise parallel laufen. Von Anfang wird eine Vergütung gezahlt, was vielen die Berufsentscheidung erleichtert. Im Gespräch ist ein zusätzliches Angebot zur Vorbereitung auf die sogenannte Externenprüfung für Erzieherinnen.

Zur Planung konkreter Schritte in diese Richtung haben sich die Führungsriegen von AWo, Jobcenter und Arbeitsagentur nun bei der AWo in Gevelsberg getroffen. Mit dabei Katja Heck als neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Hagen und Heiner Dürwald, Leiter des Jobcenters EN. „So sind wir optimistisch, neue Wege bei der Gewinnung zukünftiger Erzieherinnen und Erzieher zu beschreiten“, bekräftigt Winter.

Um vor allem auch Ältere mit anderen beruflichen Vorerfahrungen für die Erzieherausbildung zu gewinnen, wird die AWo auch auf die sogenannten „Alltagshelfer“ zugehen. In allen 32 EN-Kitas des Wohlfahrtsverbands unterstützen sie die Mitarbeiterinnen bei der coronabedingten Mehrarbeit, zum Beispiel durch die verschärften Hygieneregeln. „Das Land hat ihren Einsatz dankenswerterweise gerade bis 31. Juli 2021 verlängert. Die gute Motivation dieser ungeschulten Kräfte wollen wir aufnehmen und sie praxisorientiert an den Erzieherberuf heranführen“, erläutert Winter und hofft, so bald wie möglich Alltagshelfer für die OGS einstellen zu können.

Die AWo EN und die freie Wohlfahrtspflege NRW haben eine entsprechende Forderung an Schul-Ministerin Yvonne Gebauer gerichtet und wenig Verständnis für deren bisher zögerliche Haltung.