Azubi-Kompass: 775 regionale Ausbildungsplätze im Überblick

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Der Azubi-Kompass gibt alle wichtigen Informationen über die regionalen Ausbildungsangebote. Auch ein Berufsfinder-Test ist mit dabei.

Noch mehr Informationen, noch mehr Berufsporträts, noch mehr Ausbildungsangebote: Der Deutsche Azubi-Kompass 2024 präsentiert auf seinen 148 Seiten mehr als 775 regionale Ausbildungsplatzangebote. Selbstverständlich bleiben auch die Angebote der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) nicht unberücksichtigt: Berichtet wird zum Beispiel vom Projekt „Passgenaue Besetzung“, von der Ausbildungsberatung, den „Ausbildungsbotschaftenden NRW“ und natürlich von der Ausbildungskampagne Jetzt #können lernen.

Der Clou für werbende Unternehmen: Die Anzeigen sind zugleich mit dem Unternehmen verlinkt, so ist eine dauerhafte Präsenz der Auswahl gesichert.

Der Deutsche Azubi-Kompass erscheint in der Großregion Südwestfalen und wird zeitnah an alle weiterführenden Schulen sowie an die Berufskollegs in Hagen, dem Ennepe-Ruhr- und dem Märkischen Kreis verteilt.

Genutzt werden kann das Magazin im Unterricht zur beruflichen Orientierung. Durch die Möglichkeit zum kostenlosen Download können sich die Schülerinnen und Schüler mit allen wichtigen Informationen, Tipps und Hinweisen rund um den optimalen Start ins Berufsleben versorgen. Es gibt Ratschläge zur Erstellung der Bewerbungsmappe und zur Vorbereitung auf das (Online-)Vorstellungsgespräch sowie Informationen von A bis Z rund um den Start in die berufliche Ausbildung.

Tests zur Berufsorientierung

In der aktuellen Ausgabe findet sich zum Beispiel ein Auszug aus dem „Berufsfeldfinder“-Test von Prof. Dr. Tim Brüggemann (Fachhochschule des Mittelstandes). Prof. Brüggemann ist Berufsorientierungsforscher und hat die Print-Kurzversion des Tests zur Berufsorientierung für den Einsatz in der „Kein Abschluss ohne Anschluss“-Initiative des Landes NRW zum Übergang Schule – Beruf (KAoA) entwickelt, deren Partner der Deutsche Azubi-Kompass ist. Der Test unterstützt die Jugendlichen bei der Reflexion ihres beruflichen Selbstkonzeptes und gibt Hinweise, welche Berufsfelder interessant sein könnten.

Dazu kommen 33 Porträts, in denen die Auszubildenden selbst von ihren Berufen erzählen: So erhalten Schülerinnen und Schüler authentische Einblicke in die verschiedensten Berufsfelder – vom Mediengestalter über Pflegekraft, Berufskraftfahrer bis hin zum Industriekaufmann oder Verfahrensmechaniker (m/w/d).

