Azubis werden auch im Ennepe-Ruhr-Kreis ein knappes Gut

Die Abteilung sitzt geschlossen im Homeoffice, wer kümmert sich denn jetzt um die Azubine? Wer nimmt den Stift mit auf die Baustelle, wo doch alle Kollegen nach Möglichkeit allein fahren sollen? Wie bringen wir den neuen Lehrlingen eigentlich CNC-Programmierung bei? Diese und 1000 andere Fragen beschäftigen Arbeitgeber derzeit von der Verwaltung über Industriebetriebe bis hin zum kleinen Handwerksunternehmen. Ausbildung, ohne Gefahr sich mit Corona zu infizieren, stellt alle Seiten vor gewaltige Herausforderungen. Einige Arbeitgeber werden kreativ, andere haben aufgrund ihrer kleinen Betriebsgrößen dazu gar keine Möglichkeit. Sollten sie aktuell auf Azubis verzichten? „Auf keinen Fall“, sagt Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Hagen, die auch für den Ennepe-Ruhr-Kreis zuständig ist.

Coronakonform sitzt die Ennepetalerin in ihrer heimischen Küche, als der Videoanruf mit der Redaktion zu genau diesem Thema startet. Erstmals hat die Arbeitsagentur eine Statistik zum lokalen Ausbildungsmarkt erstellt. Die zeigt deutlich: „Wir hatten schon vor Corona das große Problem, dass immer weniger Jugendliche für den Ausbildungsmarkt zur Verfügung stehen“, sagt Kata Heck. Die Zahlen untermauern das: Im Schuljahr 2013/2014 haben 3515 Jugendliche einen Abschluss auf den allgemeinbildenden Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises absolviert, 43 Prozent von ihnen ein Abitur, mit dem die meisten auch tatsächlich ein Studium begonnen haben. Im laufenden Jahr kann der Markt nur noch auf 3110 Jungen und Mädchen zugreifen, von denen allerdings nun schon 46 Prozent ein Abi haben. Katja Heck: „Immer weniger verlassen die Schulen und von denen wollen immer weniger eine Ausbildung machen.“

Passgenauigkeit fehlt zunehmend

Positiv ist, dass das dafür sorgt, dass sich die Schere der Bewerber, die auf den Markt drängen, und der zur Verfügung stehenden Ausbildungsstellen sich aber langsam schließt. Das sieht auf den ersten Blick gut aus, auf den zweiten zeigt sich aber, dass dadurch die Passgenauigkeit nicht zunimmt. „Das beginnt damit, dass kaufmännische Ausbildungen gefragter sind, als die beim Bäcker und geht so weit, dass sogar innerhalb einer Branche riesige Unterschiede herrschen. Bei den Arzthelferinnen wollen beispielsweise viele zum Kinderarzt, aber nur sehr wenige zum Urologen“, erläutert die Ennepetalerin die Misere der fehlenden Passgenauigkeit zwischen Angebot und Nachfrage.

Dazu kommen nun die besonderen Umstände der Pandemie, die Katja Heck Sorgen bereiten. So liege die Berufswahlorientierung ziemlich brach. „In den Schulen kann dies nicht mehr so geleistet werden, wie vor Corona, die große Ausbildungsmesse für den EN-Kreis bei der VER hat viele Bewerber und Arbeitgeber zusammengebracht. Sie musste ausfallen. Praktika finden kaum noch statt.“ Unternehmen, die aufgrund dieser Umstände nicht ausbilden, werden laut der Prognose der Expertin im Ennepe-Ruhr-Kreis zu den Verlierern zählen. „Spätestens, wenn nach dieser Krise irgendwann die Arbeit wieder normal läuft, fehlen diesen Firmen die qualifizierten Leute“, sagt Katja Heck.

Es gibt die krisensicheren Branchen

Vor allem im Ennepe-Ruhr-Kreis mit seiner Industrie und dem vielen produzierenden Gewerbe werde die Jugend ein knappes Gut sein, um das die Betriebe spätestens mit dem Renteneintritt der Babyboomer-Jahrgänge hart kämpfen werden. Daher rät sie dazu, die besonderen Möglichkeiten, die das Corona-Ausbildungsjahr bietet, auch zu nutzen. Konkret heißt das: Die Jungen und Mädchen können eine Ausbildung bis Ende Januar beginnen. „Die Berufsschulen sind da total geschmeidig, die Betriebe sollten das auch hinbekommen. Es gibt Finanzierungsmöglichkeiten, um die Jugendlichen in die Lage zu versetzen, das Versäumte nachzuholen und auf den Arbeitsmarkt zu gelangen“, sagt die Chefin der Agentur für Arbeit.

Keine Probleme sieht sie im Vergleich zu denen, die im Sommer ihren Schulabschluss gemacht haben, für diejenigen, die ihn in diesem Schuljahr absolvieren werden, dass sie ausreichend gerüstet der Berufswelt zur Verfügung stehen. „Noch nie haben sich alle um einen Jahrgang so viele Sorgen gemacht wie um diesen.“ Schwerer werde es, den Firmen im EN-Kreis deutlich zu machen, dass sie ihren Fokus trotz aller Baustellen, Probleme und Belastungen nicht von der Akquise des Nachwuchses abwenden sollten. „Doch die meisten haben nach so vielen Monaten der Krise gelernt, wie die Integration neuer Mitarbeiter und Auszubildender in der jeweiligen Branche funktionieren kann.“

Auch an die Schulabsolventen auf der Suche nach einer Zukunftsperspektive richtet sie einen Appell: „Es gibt Jobs, es gibt Ausbildungen. Wer in einer systemrelevanten Branche seine Ausbildung macht, kann eine große Sicherheit erwarten. Es muss nicht immer das Studium sein für eine gute Karriere.“

Persönliche Gespräche erhalten

Um junge Menschen genau über die zahlreichen Möglichkeiten zu beraten, die ihnen der Arbeitsmarkt bietet, macht Katja Heck klar: „So lange es uns irgendwie möglich ist, in die Schulen zu gehen und persönliche Gespräche zu führen, werden wir dies weiter tun. Berufsberatung und Berufsorientierung sind in der aktuellen Situation das, was junge Menschen vor dem Start in ihr Berufsleben am meisten benötigen.“