B 483 gesperrt: Schwelmer verunglückt mit Sattelzug

Schwelm/Radevormwald. Mit seinem Sattelzug ist der 51-jährige Fahrer aus Schwelm am Donnerstag verunglückt. Die B 483 musste gesperrt werden.

Erhebliche Auswirkungen hatte ein Unfall in Radevormwald. Auf der Bundesstraße 483 war am Donnerstag ein Sattelzug verunglückt, der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Die Bundesstraße 483 wurde zwecks Bergung des Sattelzugs in den Mittagsstunden für mehrere Stunden gesperrt. Der 51-jährige Fahrer des Sattelzugs hatte die Bundesstraße in Richtung Schwelm befahren, als er auf der stark mit Erdreich verschmutzten Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Sattelzug verlor. Der Sattelzug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte im abfallenden Böschungsbereich auf die rechte Seite und prallte zudem noch mit großer Wucht gegen einen Baum.

Der aus Schwelm stammende Fahrer überstand den Unfall mit leichten Verletzungen und konnte sich selbst aus dem Fahrerhaus befreien; ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

