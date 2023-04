B 483-Sperrung wegen Baustelle: Jetzt kommt es ganz dicke

Schwelm/Ennepetal. Immer wieder wurden Abschnitte der B 483 wegen der Sanierung gesperrt. Jetzt kommt es in Schwelm und Ennepetal zu einer ganz großen Sperrung.

Im Zuge der Deckensanierung der B 483 zwischen Schwelm und Ennepetal-Schlagbaum werden am heutigen Freitag die Arbeiten im nächsten Bauabschnitt beginnen.

Die B 483 wird dafür im Bereich zwischen dem Kreisverkehr Winterberg (Schwelm) und der Einmündung der K 8 (Holthauser Talstraße, Ennepetal) für voraussichtlich zwei Wochen voll gesperrt. Es wird eine Umleitung über die L 527 (Hauptstraße/Frankfurter Straße), die L 706 (Kölner Straße), die L 700 (Heilenbecker Straße) und die K 8 (Holthauser Talstraße) in beiden Richtungen ausgeschildert.

Der rot gekennzeichnete Abschnitt zeigt den Bereich der B 483, der für voraussichtlich zwei Wochen gesperrt wird. Foto: Manuela Nossutta/

In dem Abschnitt befindet sich das Gerätehaus der Löschgruppe Külchen, die am Sonntag, 30. April, nach sechsjähriger Pause wieder den beliebten Tanz in den Mai und am Montag, 1. Mai, einen Frühschoppen mit anschließendem Kaffeetrinken veranstaltet. Die Zufahrt zum Gelände mit dem großen Festzelt wird nach Auskunft des Landesbetriebs Straßen NRW möglich sein.

„Wir sperren ohnehin ,Anlieger frei’, außerdem wird zunächst die Fahrbahn abgefräst und am Sonn- und Feiertag nicht gearbeitet“, sagte Straßen-NRW-Sprecher Andreas Berg auf Nachfrage dieser Zeitung. „Fahrzeugführer sollten aber mit Vorsicht über die gefräste Strecke fahren.“

