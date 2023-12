Hebammen kümmern sich um ein Baby. Auf dem Weg in die Klinik begeht ein frisch gewordener Vater in Schwelm eine Straftat.

Prozess Baby kommt zur Welt: Vater begeht auf Weg in Klinik Straftat

Schwelm Das Baby ist gerade zur Welt gekommen: Auf dem Weg in die Klinik begeht der Vater in Schwelm eine Strafttat. Warum er das tat.

Die Freude über seine neugeborene Tochter ist derart groß, dass ein 31-jähriger Wuppertaler jegliche Vernunft über Bord wirft. Mit dem Auto fährt er am Morgen des 3. Januar nach Schwelm. Wo liegt das Problem? Nun, der Mann hat einige Monate zuvor aufgrund einer Trunkenheitsfahrt seine Fahrerlaubnis verloren und zum Zeitpunkt der Geburt seines Kindes noch nicht wiedererlangt.

Lesen Sie auch:

Ennepetal: Das Stühlerücken bei Dormakaba geht weiter

Schwelms Weihnachtshaus: „Ich nenne mich Clark Griswold“

Heiligabend in der Kneipe: Besondere Momente im Pub 18

Windrad für Schwelm? Darum liegen die Flügel in Linderhausen

Er hätte also nicht fahren dürfen. Von der Sehnsucht getrieben, den Säugling zu sehen, ignoriert er das Verbot. Er nimmt das Auto seiner Schwester und fährt los. Auf der Talstraße in Schwelm gerät er in eine Polizeikontrolle. Schnell kommt die fehlende Fahrerlaubnis heraus.

Der 31-Jährige findet sich daraufhin auf der Anklagebank des Amtsgerichts Schwelm wieder. Dort gibt er seinen Fehler sofort zu: „Ich weiß, ich durfte nicht fahren. Ich bereue die Tat. Aber die Kleine war gerade erst geboren. Ich wollte eigentlich mit Bus und Bahn fahren, aber das Wetter war doch schlecht.“

Zwar zeigt die Richterin durchaus Verständnis für die Sehnsucht des damals frisch gebackenen Vaters. Dennoch stellt die verbotene Fahrt eine Straftat dar.

Nicht die erste, die der 31-Jährige begangen hatte. Fünf Eintragungen enthält sein Vorstrafenregister. Mehrfach war der Wuppertaler wegen Straßenverkehrsdelikten auffällig geworden. Entsprechend hoch ist die Strafe für die Fahrt am 3. Februar. 3200 Euro (80 Tagessätze zu je 40 Euro) muss der Angeklagte zahlen.

Eine Mahnung gibt es kostenlos von der Richterin dazu: „Lassen Sie das sein.“ Irgendwann lande der Familienvater sonst noch im Gefängnis.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm