Verkehr Bahnbrücken in Ennepetal werden geprüft: Straßen gesperrt

Ennepetal. Die Eisenbahnbrücken an der Straße Wuppermannshof und Ambrosius-Brand-Straße werden geprüft. Für den Straßenverkehr hat das Folgen.

Die anstehende Prüfung der Eisenbahnbrücken an der Straße Wuppermannshof und an der Ambrosius-Brand-Straße hat direkte Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr.

Wie die Stadt mitteilte, muss wegen der Prüfung die Fahrbahn der Straße „Wuppermannshof“ vom 8. auf den 9. November halbseitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Sperrung erfolgt am 8. November um 20 Uhr und wird voraussichtlich bis zum 9. November, 6 Uhr, notwendig sein. Während der Arbeiten wird der Verkehr durch eine mobile Lichtsignalanlage geregelt. Fahrzeugführer werden gebeten, im Brückenbereich besonders umsichtig zu fahren.

Einer Prüfung wird auch die Eisenbahnbrücke an der Ambrosius-Brand-Straße“ unterzogen. Aus diesem Grund wird die Straße im Arbeitsbereich vom 8. auf den 9. November für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine Durchfahrt ist dann nicht möglich. Die Sperrung erfolgt am 8. November um 20 Uhr und wird voraussichtlich bis zum 9. November, 6 Uhr, notwendig sein.

