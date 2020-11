Bahnkunden aufgepasst: Neuerungen auf der Linie RE 4

Schwelm/Ennepetal. National Express übernimmt von der Deutschen Bahn die Strecke RE 4. Damit kommen nun auch dort die neuen RRX-Fahrzeuge zum Einsatz.

National Express wird bereits vom 2. bis 12. Dezember 2020 einzelne Fahrten des Regelfahrplans der Linie RE 4 (Wupper-Express) übernehmen. Darauf hat sich das Unternehmen mit DB Regio NRW und den zuständigen Aufgabenträgern für den Schienenpersonennahverkehr, dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und dem Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR), verständigt, um am 13. Dezember 2020 einen nahtlosen Betriebsübergang zu ermöglichen.

Seit September 2020 konnte National Express bereits im Rahmen von Leerfahrten (ohne Fahrgäste) inklusive regulären Bahnsteighalten dem angehenden und bereits ausgebildeten Zugpersonal die Fahrzeugausbildung und Streckenkunde auf der Strecke des RE 4 vermitteln und somit Erfahrungen für den Regelbetrieb sammeln. Nun soll der Fahrgastbetrieb unter reellen Bedingungen aufgenommen werden.

Fahrgäste können neben dem anstehenden Betreiberwechsel auch die neuen RRX-Fahrzeuge des Typs Desiro HC von Siemens kennenlernen. Diese bieten Niveaugleichheit zwischen Bahnsteig und Fahrzeug sowie größere Türen, die das Ein- und Aussteigen erleichtern und somit den Fahrgastwechsel beschleunigen.

National Express betreibt bereits mit den RRX-Fahrzeugen erfolgreich die beiden Linien RE 5 (RRX) und RE 6 (RRX) des RRX-Vorlaufbetriebs und ist somit auf die Übernahme des Betriebs der Linie RE 4 vorbereitet. Das benötigte Personal wird durch den internen Wechsel des Bestandspersonals, durch Neuzugänge bereits ausgebildeter Triebfahrzeugführerinnen und Triebfahrzeugführer sowie durch Absolventen eigener Triebfahrzeugführer-Qualifizierungskurse bereitgestellt.

„Wir freuen uns, dass wir nun auch die dritte Linie mit den neuen RRX-Fahrzeugen in Betrieb nehmen werden. Besonders stolz sind wir dabei auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der langen und intensiven Vorbereitung viel Engagement bewiesen haben, um somit den Fahrgästen einen reibungslosen Übergang bieten zu können“, so Marcel Winter, Geschäftsführer der National Express Rail GmbH.

Tobias Krogmann, Kaufmännischer Geschäftsführer der National Express Rail GmbH, ergänzt: „Wir hoffen, dass auch unsere RE-4-Fahrgäste vom Komfort der modernen RRX-Züge, wie beispielsweise dem kostenlosen WLAN und den Steckdosen an allen Sitzreihen, begeistert sein werden.“

Bis zum Betriebsstart am 13. Dezember 2020 bleibt DB Regio NRW für die Linie RE 4 weiterhin der Vertragspartner der SPNV-Aufgabenträger und erfüllt die verkehrsvertraglichen Verpflichtungen, wie die Kundenbetreuung und Fahrgastinformation.

Wichtiger Hinweis für Bahnkunden des RE 4: In der Zeit vom 2. Dezember 2020 bis zum 14. März 2021 ist aufgrund von Bahnsteigarbeiten kein Halt in Schwelm möglich. Fahrgäste, die in Schwelm ein- oder aussteigen möchten, nutzen bitte alternativ zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Schwelm die S-Bahn Linien S 8 und S 9 und zwischen Schwelm und Ennepetal den bereitgestellten Schienenersatzverkehr (SEV). Außerdem erfolgt bis zum 20. Dezember 2020 baustellenbedingt ein Zusatzhalt in Düsseldorf-Bilk.