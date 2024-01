Bahnstreik in EN: Hier drohen Ausfälle und hohe Auslastungen

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Die GDL ruft zu mehrtägigem Bahnstreik ab Mittwoch auf. Was das für den Zugverkehr in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal bedeutet.

Die Gewerkschaft GDL hat die Beschäftigten der Deutschen Bahn AG (DB), Transdev und der CityBahn Chemnitz ab dem 10. Januar, 2 Uhr bis zum 12. Januar, 18 Uhr zu Streiks aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung bei DB Cargo beginnt bereits am 9. Januar um 18 Uhr. Das Personal von National Express ist, wie bereits am 15. November sowie am 7. Dezember 2023, nicht an dem Streik beteiligt.

Die National Express Linien RE 1 (RRX), RE 5 (RRX), RE 6 (RRX), RE 11 (RRX), RE 4 sowie RB 48 und RE 7 verkehren zwar planmäßig im Regelverkehr, jedoch muss aufgrund des Streikgeschehens und den damit verbunden weitreichenden Zugausfällen im gesamten Nah- und Fernverkehr mit hohen Auslastungen gerechnet werden.

In den Städten Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal bedient das Verkehrsunternehmen National Express die Linie RE 7 (Rhein-Münsterland-Express) zwischen Rheine – Münster – Hamm – Wuppertal – Solingen – Köln und Krefeld. Auch hier ist mit Zugausfällen und hohen Auslastungen zu rechnen.

Da sich auch Mitarbeitende des Infrastrukturbetreibers DB Netz dem Streikaufruf anschließen könnten, kann es zudem zu vereinzelten Nichtbesetzung von Stellwerken kommen, die auch bei den National Express-Linien zu Verspätungen und betrieblichen Einschränkungen, wie Teil- und Streckenausfällen führen können.

Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die Fahrplanauskunftssysteme sowie zuginfo.nrw über die betriebliche Lage zu informieren.

