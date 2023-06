Ein Baustellenschild (Symbolbild) steht am Straßenrand. Wegen Bauarbeiten

Verkehr Bauarbeiten in Ennepetal: Einengung der Loher Straße

Ennepetal. In Ennepetal wird gebaut. Auf der Loher Straße kommt es zu Verkehrseinschränkungen.

Wegen der Erneuerung des Gehwegs muss die Fahrbahn der Loher Straße in Höhe der Hausnummer 149 in Ennepetal ab voraussichtlich 10. Juli in Fahrtrichtung Altenvoerde eingeengt werden.

Da die Baustelle in unmittelbarer Nähe der Lichtsignalanlage an der Kreuzung Lindenstraße/Loher Straße/Hagener Straße liegt, werden sich infolgedessen auch Rückstaus nicht vermeiden lassen.

Die Stadtverwaltung rät ortskundigen Verkehrsteilnehmern in Fahrtrichtung Hagen bzw. Altenvoerde über die Milsper Straße bzw. Wilhelmstraße auszuweichen.

