Brot direkt aus dem Ofen (Archivfoto). Beim Bauernmarkt in Schwelm bietet sich wieder reichlich Gelegenheit, Köstlichkeiten direkt zu probieren.

Veranstaltung Bauernmarkt in Schwelm: Produkte direkt vom Hof

Schwelm. Der Märkische Platz steht ganz im Zeichen des beliebten Bauernmarktes mit vielen Produkten direkt vom Erzeuger. Was Besucher erwartet.

Zum Bauernmarkt auf dem Märkischen Platz in Schwelm am Sonntag, 19. März, lädt der Bauernmarktverein Ennepe-Ruhr/Hagen ein. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich wieder auf zahlreiche regionale Produkte, teils direkt vom Erzeuger, freuen.

Lesen Sie auch:

In der Zeit von 11 bis 18 Uhr wird der Märkische Platz wieder ein Ort der Begegnung von Käufern und Vermarktern. Es gibt wieder viele gute Sachen direkt vom Bauernhof wie Fleisch, Wurst, Fisch, Liköre, Honig, Gewürze, Kartoffel, Äpfel, Marmeladen und mehr.

Es bietet sich auch wieder reichlich Gelegenheit, die ein oder andere Köstlichkeit direkt vor Ort zu probieren. An den Ständen gibt es Essen und Trinken, regionale Köstlichkeiten. Reibeplätzchen, Bratwurst, Grillkäse, Backfisch, heißer Apfelsaft, Kinderpunsch, Kaffee, Waffeln und alles, was so dazu gehört.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Handarbeiten, mit viel Liebe gemacht, runden das Angebot ab, so beispielsweise Kreatives, Genähtes, Gestricktes, Deko für Haus und Garten, für Mensch und Tier.

Auch an den Nachwuchs ist gedacht. Für Kinder gibt es ab 13 Uhr Ponyreiten (wetterabhängig), Bienenwachs-Kerzen ziehen und selbstverständlich viele Infos rund um die Natur.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm