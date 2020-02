Baum stürzt in Gevelsberg auf fahrende S-Bahn – Notbremsung

Gevelsberg. Ein Baum ist am Sonntagabend auf eine fahrende S-Bahn gestürzt. Der Zugführer nahm sofort eine Notbremsung vor. Alle Fahrgäste blieben unverletzt.

Ein Baum ist am frühen Sonntagabend gegen 17.30 Uhr in Gevelsberg auf eine S-Bahn der Linie S5 gestürzt. Der Zugführer nahm sofort eine Notbremsung vor und brachte die Bahn in Fahrtrichtung Wuppertal Hbf kurz vor dem Haltepunkt Knapp zum Stehen. Die 17 Fahrgäste blieben unverletzt.

Da die Strecke zunächst stromfrei geschaltet und die S-Bahn vom Notfallmanager der Bahn geerdet werden musste, mussten die Fahrgäste im Zug ausharren, bevor sie von den Einsatzkräften der alarmierten Feuerwehr Gevelsberg betreut wurden. Die Wehrleute beseitigten den Baum. Da der Fahrdraht nicht gerissen war und wieder nach oben in Position sprang, konnte die S-Bahn nach etwa zwei Stunden ihre Fahrt fortsetzen.

Züge über Schwelm umgeleitet

Für die Dauer des Einsatzes war die Strecke gesperrt. Die S-Bahnen zwischen Hagen Hbf und Wuppertal Hbf wurden in dieser Zeit über Schwelm umgeleitet. Die Feuerwehr Gevelsberg war mit etwa 20 Kräften der hauptamtlichen Wache und des Löschzugs 3 im Einsatz. Vor Ort war zudem ein Krankentransportwagen.

Die Wehr musste am Sonntag noch weitere umgestürzte Bäume im Stadtgebiet beseitigen. Unter anderem wurde die Asker Straße zeitweilig gesperrt. Zudem sorgte ein verstopfter Bachlauf für eine stellenweise Überschwemmung der Kirchwinkelstraße.