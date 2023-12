Verkehr Baustelle in Ennepetal: Ampel und Einbahn-Regelung

Ennepetal Massive Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs gibt es nun in Ennepetal im Zuge einer Baustelle.

Wegen der Arbeiten zum Bau einer Notbrücke in Ennepetal über die Heilenbecke in Höhe der Einmündung Wittensteiner Weg und dafür notwendiger Materiallagerung auf der Fahrbahn wird der Verkehr in diesem Bereich auf der Heilenbecker Straße aktuell mit einer mobilen Lichtsignalanlage geregelt.

Wegen der schlechten Einsehbarkeit muss der Wittensteiner Weg für die Dauer der Arbeiten zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Rüggeberg deklariert werden. Eine Durchfahrt von der Rüggeberger Straße in Richtung Heilenbecke ist nicht möglich, ebenso kann der Wanderparkplatz von dort nicht angefahren werden.

Mit der Fertigstellung der Brücke und der Aufhebung der Einbahnstraßenregelung wird für den 6. Dezember gerechnet.

