Der Ortsteil Heide mit der Straße Siedlung Heide aus der Luft. Wegen Kanalabauarbeiten wird die Durchfahrt in der Straße nicht möglich sein

Kanalarbeiten Baustelle in Ennepetal: Keine Durchfahrt in „Siedlung Heide“

Ennepetal. Wegen Kanalbauarbeiten ist in der Straße „Siedlung Heide“ in Ennepetal keine Durchfahrt möglich. Was Autofahrer wissen sollten.

Ab Montag, 10. Oktober, finden in der Straße „Siedlung Heide“ in Ennepetal in Höhe der Hausnummer 19 Kanalbauarbeiten statt.

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 28. Oktober dauern. In dieser Zeit ist eine Durchfahrt durch die Straße nicht möglich.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, je nach Lage ihres Zielortes in die Straße einzufahren.

