Verkehr Baustelle in Schwelm: Ab Montag Sperrungen und Parkverbote

Schwelm. Autofahrer aufgepasst. Die Barmer Straße in Schwelm ist ab Montag Baustelle. Nötig sind Sperrungen und Parkverbote. Hier alle Infos.

Die Technischen Betriebe Schwelm werden am 30. Oktober mit einer Kanalsanierung in der Barmer Straße, im Lerchenweg und auf dem Friedhof Oehde beginnen. Die Maßnahme liegt zwischen dem Kreisverkehr und der Aldi-Filiale an der Wuppertaler Stadtgrenze.

Die Sanierung erfolgt im geschlossenen Verfahren mittels Schlauchrelining. Bei diesem Verfahren werden kunstharzgetränkte Glasgewebeschläuche in die schadhaften Kanäle eingezogen und mit Überdruck aufgestellt, so dass nach Aushärtung des Harzes ein neues Kanalrohr in dem vorhandenen schadhaften Kanal entsteht. Im Normalfall sind daher auch keine Straßenaufbrüche für Baugruben erforderlich.

Für die Aufstellung der Sanierungsfahrzeuge wird es erforderlich werden, vereinzelt Straßenabschnitte halbseitig zu sperren. Kurzzeitig wird dann der Verkehr mittels einer Baustellenampel geregelt. Hauptsächlich findet die Maßnahme im Parkstreifen der Barmer Straße statt. In diesen Bereichen wird ein Halte- beziehungsweise Parkverbot eingerichtet werden.

Arbeiten dauern bis Mitte Dezember

Der Bauzeitenplan sieht vor, dass die Gesamtmaßnahme bis zum 15. Dezember abgeschlossen wird. Die Kanalsanierung wird von der Firma tubus GmbH aus Leipzig durchgeführt.

Als Ansprechpartner für Rückfragen von Bürgern stehen von der Firma tubus Lars Bacher (Tel. 0341 / 90453330) und seitens der Technischen Betriebe Schwelm Jonas Hildebrandt (Tel. 02336 / 804741) zur Verfügung.

Bei Baumaßnahmen, so heißt es in einer Mitteilung, lassen sich Schmutz, Lärm und auch Behinderungen des Straßenverkehrs nie ganz vermeiden. Sie sollen aber so gut wie möglich vermieden werden., bekräftigen die Ausführenden.

