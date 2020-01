Gevelsberg. Tim Leweringhaus (36) rückt in Chefetage der Genossenschaft auf. Er hat bereits seine Ausbildung bei der Genossenschaft absolviert.

Bauverein Gevelsberg: Neuer Vorstand hat Stallgeruch

Die Stimmung im Hauptquartier des Gevelsberger Bauvereins an der Wasserstraße ist gelöst. Es wird gelächelt und gescherzt und gleichzeitig sehr produktiv und motiviert gearbeitet. Ein deutliches Signal, dass sich Dinge zum Positiven wenden, denn das war nicht immer so. Das nächste bedeutende Puzzle-Stück bei der Neuaufstellung der Gevelsberger Genossenschaft ist platziert: Tim Leweringhaus ist neues Vorstandsmitglied und wird Volker Bremer bei seinen Führungsaufgaben unterstützen – und bei den vielen Aktivitäten des Bauvereins, der nach vielen Jahren tatsächlich auch mal wieder kräftig baut.

Zahlreiche Bewerber auf Posten

Der 36-jährige Leweringhaus hat Stallgeruch wie kaum ein Zweiter beim Bauverein Gevelsberg: Im September 2002 begann er seine Ausbildung zum Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, arbeitete im Anschluss erst als Sachbearbeiter später als Abteilungsleiter für die kaufmännische Wohnungsverwaltung. „Dementsprechend wird Tim Leweringhaus auch im Vorstand den kaufmännischen Part übernehmen und ich den eher technischen“, sagt Volker Bremer, der selbst erst am 1. Januar 2019 den Vorstandsposten übernommen hatte. „Ich freue mich sehr und gehe meine neuen Aufgaben mit enormer Motivation an“, sagt der gebürtige Wittener Tim Leweringhaus, der mit Frau und Kind auf dem Strückerberg wohnt.

Auch als Platzhirsch musste er sich in einem ganz regulären Bewerbungsverfahren durchsetzen. „Uns haben zahlreiche Bewerbungen erreicht. Am Ende fiel die Wahl eindeutig auf Tim Leweringhaus“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Biederbick, der für das gesamte Kontrollgremium spricht, wenn er sagt: „Wir wollen wieder mehr Gevelsberg im Bauverein, wir wollen, dass der Bauverein wieder in der Stadt wahrgenommen wird.“

Dafür steht den beiden hauptamtlichen Vorständen auch weiterhin Georg Heller zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hatte den Posten des ehrenamtlichen Vorstands übernommen, nachdem sich der Bauverein von Ex-Vorstand Frank Ryll getrennt hatte. „Wir ergänzen uns sehr gut und finden diese Lösung sehr charmant“, sagt Heller.

Drei aktuelle Bauprojekte

Tim Leweringhaus hat bereits wenige Tage nach seinem Amtsantritt alle Hände voll zu tun. Denn auf dem Jeco-Gelände, auf dem Gelände des ehemaligen Gemeindehauses an der Heideschulstraße sowie auf Grundstück an der Haufer Straße, auf dem früher das so genannte Bullenkloster stand, baut der Bauverein.