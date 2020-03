Bedenken bitte ernst nehmen

Es ist in höchstem Maße löblich, wenn sich Mitarbeiter Gedanken darüber machen, wie ihr Arbeitgeber agiert. In Bezug auf die ganz reale und für Tausende lebensbedrohliche Situation durch das Coronavirus ist es um so wichtiger, dass jeder einzelne mit offenen Augen durch die Welt geht, mögliche Missstände wahrnimmt und darauf hinweist.



Insbesondere gilt dies bei einem Unternehmen, das für das Funktionieren der Gesellschaft in Zeiten, zu denen realistischer Weise über Ausgangssperren diskutiert wird, eine absolute Schlüsselfunktion einnimmt. Die Verantwortlichen sollten die Hinweise, dass die eigenen Leute Fensterputzer als Bedrohung der Gesundheit und der Produktionssicherheit ansehen, ernst nehmen und entsprechend reagieren. Denn die Mitarbeiter haben Recht: Externe haben beim Energieversorger nichts mehr verloren. Denn eines ist klar: Wo das Virus einmal tobt, ist es kaum noch aufzuhalten.