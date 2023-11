Bedrückender neuer Ennepetal-Film: „Ich bin sehr traurig“

Ennepetal Dokumentarfilmer Horst Groth zeigt seine neuen Werke. Warum das Publikum bei der Uraufführung hochemotional reagierte.

Am Morgen danach erhielt Horst Groth schon eine Dankes-Mail. Friedrich Rothenberg, der ehemalige Vorsitzende des Heimatvereins Rüggeberg schrieb ihm: „Vielen Dank für den schönen Filmabend”. Der vielfach ausgezeichnete Amateurfilmer Horst Groth hatte zur Uraufführung von vier Dokumentarfilmen ins Industriemuseum in Ennepetal geladen. Mehr als 60 Interessierte waren gekommen. Hausherr Prof. Dr. Reinhard Döpp ist selbst auf der Leinwand zu sehen.

In dem Streifen “Der letzte Guss” erläutert er die Technik in der Gießerei des im Loher Tal ansässigen Unternehmens Friedrich Ischebeck, an deren Entwicklung Döpp von 1964 bis 1984 maßgeblich beteiligt war.

Prof. Döpp gibt deutlich zu verstehen, dass er die beschlossene Schließung der Gießerei zum Jahresende bedauere. Man hätte andere Lösungen suchen sollen. Geschäftsführer Björn Ischebeck erläutert vor der Kamera die Gründe der Gießerei-Schließung. Er nennt unter anderem hohe Umweltschutzauflagen für Gießereien. Er befürchtet ein großes Gießereisterben. Für die 35 betroffenen Beschäftigten gebe es verschiedene Wege: Übernahme in andere Abteilungen, Abfindungen, Vorruhestand oder die Übernahme in eine Transfergesellschaft mit dem Ziel, einen neuen Arbeitsplatz zu bekommen.

Horst Groth läßt auch den Gießereimeister Frank Spano und den Betriebsleiter Joachim Merz sprechen. Der Gießereiarbeiter Grafian Caldarar drückt seine Gefühle und Ängste so aus : „Ich bin sehr traurig!“ Es sind beeindruckende Bilder, die Horst Groth in dem Film präsentiert.

Wie es in den heimischen Wldern aussieht nach Dürre und Borkenkäferbefall zeigt Groth in seinem Film „Der Wald um Ennepetal“ Mit dem in Breckerfeld im Ruhestand lebenden Förster Wilfried Hausmann geht es in den arg gerupften Wald, wo ein Harvester und auch ein Rückepferd gefällte Bäume zum Abtransport auf Wege ziehen.

Vor der Kamera stehen auch die Leiterin der Biologischen Station, Dr. Britta Kunz, und der Forstdirektor im Ruhestand, Franz-Josef Pauly. Berührende Szenen gibt es auch im Film. Eine Kitzrettung per Drohne mit Frank Ceska und eine Baumpflanzung: Die 8-jährige Helen Hausmann geht beherzt ans Werk - für einen neuen Wald.

„Wird das Trinkwasser knapp?“ fragt Horst Groth in einem weiteren Film, stellt einen tröpfelnden Wasserhahn dem Hochwassereinsatz an der Firma Huckenbeck im Heilenbecker Tal gegenüber, läßt den Rüggeberger Landwirt Dirk Kalthaus und den Unternehmer Jörg Frischkorn (Industrielackiererei in Oelkinghausen) über den Umgang mit Wasser reden. Jörg Prostka (AVU) spricht über das kostbare Lebensmittel Trinkwasser. Eine Antwort kann der Film nicht geben, regt aber zum Nachdenken an und zeigt auf, was sich schon in der Region tut.

Hinter dem Filmtitel „Der Tunnel“ verbirgt sich der „Schwelmer Tunnel“ in Linderhausen“, der im März dieses Jahres für den Radverkehr freigegeben wurde. Die Geschichte des Tunnels erzählt vor der Kamera der Schwelmer Stadtarchivar Jens Möllenbeck. Er erinnert an den 28. Juni 1878, als es beim Bau des Tunnels zu einer Explosion kam und acht Arbeiter ihr Leben verloren. Stefan Voigt (Ennepetal), der jetzige Besitzer des Tunnels, geht auf die geologischen Besonderheiten des Gebietes ein. So wird, wie diese Zeitung berichtete, der Tunnel auch „Radweg unter dem Karst“ genannt.

