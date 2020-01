Schwelm. Pianist Knut Hanßen begeistert in der Reihe Best of NRW das Publikum in Schwelm. Es ist der Konzertauftakt der Kulturfabrik Ibach-Haus.

Beethovens Musik erklingt im Ibach-Haus

Der Verein „Kulturfabrik Ibach-Haus“ hatte zum ersten Konzert im neuen Jahr eingeladen und der junge Pianist Knut Hanßen freute sich, sein erstes Konzert der Reihe „Best of NRW“ im historischen Ibach-Haus in Schwelm geben zu dürfen, denn sein erster Flügel war ein Ibach von 1920. Er freute sich ebenfalls, „auf dem wunderbaren Ibach-Flügel hier spielen zu dürfen.“ Der ist allerdings jünger, nämlich von 2007, wie Leo-Theaterchef Andreas Winkelsträter wusste.

Knut Hanßen, 1992 in Köln geboren, führte selbst durch sein Programm und stellte das jeweilige Stück lebendig und anschaulich dar. Er begann mit der Partita Nr.1 B-Dur von Johann Sebastian Bach (1685-1750), die dieser zur „vielfältigen Gemüths-Ergoetzung“ geschrieben hatte. Hanßen spielte die Allemande beschwingt und fein perlend, die Corrente sprudelte, während er die Sarabande andächtig und gefühlvoll interpretierte. Die schnelle Gigue, den französischen Tanz im Finale der Partita, hatte Hanßen mit den Worten angekündigt: „Ich glaube, da hat Bach sich vorgestellt, der Pianist hätte drei Hände.“ Hanßen meisterte die Herausforderung mit immer wieder kreuzenden Händen ganz großartig.

Erläuterungen zu den Stücken

Danach stellte er einen Bezug zum nächsten Stück her, denn in der Sonate Nr. 31 in As-Dur setzte Beethoven auch Bachs kontrapunktische Technik, die Fuge ein. Seine letzten drei Klaviersonaten schrieb Ludwig van Beethoven (1770-1827) kränkelnd und klagend. Knut Hanßen stellte die Komposition vor und spielte zum besseren Verständnis einzelne Takte an. Er erläuterte, wie konzentriert Beethoven an dieser Musik gearbeitet hat, belegte aber auch, dass er hörbar Spaß daran gehabt haben muss. Dann gab er den Zuhörern Fragen mit auf den Weg in die Sonate: „Schrieb Beethoven sie für sich selbst? Spiegelt die Musik seinen Gesundheitszustand? Oder schrieb er die Sonate doch für eine heimliche Geliebte?“ Man weiß es nicht, denn die Sonate ist eine der wenigen ohne Widmung. Knut Hanßen „erzählte“ Beethovens Musik. Natürlich und ohne eitle Pose gestaltete er weiche, behutsame Übergänge und eine harmonische Phrasierung. Belebt und vehement das Allegro molto. Im nächsten Satz spürte er den Tönen nach und drang in seinem Spiel tief in die Musik ein. Das Publikum lauschte gebannt. In der Fuga begab er sich ausdrucksstark in die dunkle Gemütslage des Komponisten hinein und ließ doch noch etwas Lebensmut durchschimmern.

Nach der Pause folgte der Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski (1839-1861). Auch hier erhöhte Knut Hanßens fabelhafte Moderation noch den ohnehin großen Musikgenuss und er wünschte dem Publikum „viel Spaß bei einem etwa 33-minütigen Gang durch die Ausstellung.“ Es wurden spannende und kurzweilige Minuten für die Zuhörer, denn der Pianist ließ die Bilder lebendig werden und wunderbar erklingen. Spielende, streitende Kinder, das quirlige Leben auf dem Marktplatz von Limoges und die immer wiederkehrenden, aber höchst unterschiedlichen Promenaden durch die Ausstellung, Hanßen machte sie durch sein Spiel vor dem inneren Auge sichtbar. Er vermittelte Lebensfreude sowie bedrückende Grabesstille und den Hexenritt der „Baba Jaga“ gestaltete er ungeheuer kraftvoll. Auch höchst anspruchsvolle Passagen meisterte er grandios. Das begeisterte Publikum dankte dem Pianisten mit großem Applaus und bekam noch zwei Zugaben, wiederum bestens moderiert, mit auf den Heimweg.

Der erste Musiker in der Familie

Knut Hanßen wurde im Jahr 1992 in Köln geboren. In seiner Familie gibt es keine Musiker und kein „musikalisches Erbe“, es wurde aber sehr viel klassische Musik gehört.

Während seiner Schulzeit trat Knut Hanßen als Kindertenor bei der Deutschen Oper am Rhein auf. Nach dem Konzertexamen im Fach Klavier und dem Studium Orchesterdirigieren erhielt Hanßen in zahlreichen Meisterkursen weitere Impulse für seine pianistische Ausbildung.

Neben regelmäßigen Konzerten nahm er erfolgreich an zahlreichen Wettbewerben teil. Von 2015 bis 2017 war er Lehrbeauftragter für Klavier an der Musikhochschule Köln.

Weitere Informationen gibt es auf seiner Homepage, unter der Adresse: www.knut-hanssen.de