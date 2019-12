Beifall für Organistin der Johanneskirche Ennepetal-Voerde

Beifall im Gottesdienst ist eine Seltenheit. Am Sonntag geschah das in der Evangelischen Johanneskirche in Voerde gleich dreimal. Applaus für die scheidende Organistin Kerstin Heppener, für den Tenor Paul Georg Dahl und für das Flötenensemble.

Im gesamtgemeindlichen Singegottesdienst verabschiedete Pfarrer Armin Kunze die Kirchenmusikerin Kerstin Heppener, die jetzt in Herne ihren Dienst aufnimmt. Sie sei in Voerde musikalisch aufgewachsen, habe dann 17 Jahre lang Gottesdienste, freudige und traurige Ereignis musikalisch begleitet, auf der Orgel und mit der Flöte. Auch spiele sie in einem Fagottquartett. Pfarrer Kunze segnete sie und dankte ihr mit Blumen und einem Geschenk. Er würdigte ihr musikalisches Tun für die Gemeinde. Kerstin Heppeners Nachfolgerin wird übrigens Rebecca Hellwig, die zuvor im Wichernhaus Orgel spielte (wir berichteten).

Pfarrer Kunze trägt Gedichte vor

Zu Beginn des Gottesdienstes wurden die Besucher überrascht. Als Vorspiel ließ Kerstin Heppener die 9. Sinfonie von Beethoven („Ode an die Freude“) erklingen. Die Besucher selbst bestimmten dann, welche weihnachtlichen Lieder gesungen wurden. „Fröhlich soll mein Herz springen“ und „Wisst ihr noch, wie es geschah“ erklangen unter anderem. Das Gemeindemitglied Paul Georg Dahl stand als Solist auf der Empore und sang. Es ist weitgehend in Ennepetal unbekannt, dass der Tenor zu den Preisträgern des Euregio Vocalwettbewerbs 2017 zählt. So sang Dahl in der Kirche auch „My way“ von Frank Sinatra. Das Flötenensemble (Brigitte Wahle, Anke Meisen, Kerstin Heppener) musizierte.

Statt Predigt trug Pfarrer Kunze Gedichte und Gedanken über Weihnachten vor. Er sprach auch Wolf Biermanns „Ermutigung“. In dem Gedicht heißt es: „Du, lass dich nicht verhärten, in dieser harten Zeit, Du, lass dich nicht verbittern in dieser bittren Zeit!“ Immer wieder sang die Gemeinde Lieder, die von Kerstin Heppener an der Orgel begleitet wurden.

Nach dem Gottesdienst dankten zahlreiche Besucher der scheidenden Organistin, so auch der Voerder Werner Döring, ein Orgelfreund, der zusammen mit Kerstin Heppener eine CD veröffentlichte. Er ist begeistert von der Voerder Orgel und hat schon manchem Kirchenbesucher das Instrument erklärt und auch vorgespielt.